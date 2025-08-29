La diferente suerte de Dickinson y Kafka

No hay nada más triste que una carta que no llega a ser carta. Porque carta es, ante todo, un viaje: un sobre que se pliega, se sella y se envía con la esperanza de ser abierto por el destinatario. Una carta no recibida es un borrador, un desahogo, un pensamiento en suspenso. Se queda atrapada en el limbo. Es un puente que no se cruza.

El poder de una carta entregada es tan grande que ni siquiera necesita palabras. Eso pensaba la poeta norteamericana Emily Dickinson, que a veces enviaba sobres a su cuñada y confidente Susan Gilbert Dickinson con apenas una inicial o un trazo, o incluso totalmente vacíos. Su relación, intensa y ambigua, está llena de cartas donde se confunden la amistad y el amor, la complicidad doméstica y la pasión secreta. Que algunas llegaran sin texto demuestra que el sobre mismo era el mensaje. El simple hecho de que llegara a la puerta de Susan bastaba para convertirlo en verbo, en presencia e intimidad. Incluso hoy esos sobres vacíos de la segunda mitad del siglo XIX, conservados en archivos como parte indiscutible de la obra de la genial poeta, hablan más que muchas cartas llenas de frases convencionales: son vestigio de una relación sentimental compleja, prueba de que a veces el silencio comunica más que cualquier palabra. Y es que en el caso de Emily y su cuñada e íntima amiga Susan quizá fuera difícil encontrar las palabras precisas, allá por 1850. Su caso, sin embargo, es el reverso luminoso de la idea de este artículo: no hay carta más triste que la que no llega. Incluso sin palabras, una carta conserva toda su fuerza si alcanza a su destinatario.

En el lado oscuro encontramos la 'Carta al padre' de Franz Kafka, escrita en 1919. Cuando redactó esas líneas, ya era un hombre de 36 años y ya había escrito 'La metamorfosis', su obra más famosa. “Queridísimo padre”, empieza la carta. Cuarenta y cinco páginas en las que acusa a su padre de haberlo aplastado psicológicamente: “Me preguntaste recientemente por qué afirmo que te tengo miedo. Como siempre, no supe responderte, en parte justamente por ese mismo miedo que me inspiras…”. Cada párrafo es una confesión brutal. Kafka va desmenuzando su infancia, la autoridad asfixiante, la sensación de pequeñez: “Frente a ti yo era nada; no tenía voluntad propia, ni intelecto, ni nada. Lo que me quedaba era la culpa". “Tú eras para mí la medida de todas las cosas. Contra ti no podía luchar, solo podía huir, y la huida resultaba imposible". Y aún: “Lo que con tu fuerza, con tu desprecio, con tu cólera alcanzabas en mí, era que yo perdía la confianza en mí mismo y acababa teniendo un miedo indefinido de todo".

Ha quedado para la historia que Kafka entregó el manuscrito a su madre para que se lo hiciera llegar a Hermann Kafka, pero que ella lo guardó en silencio. El padre nunca la leyó. Una doble tristeza: por el contenido brutal de la carta y porque esas palabras debieron salir con mucho esfuerzo y sufrimiento y nunca cumplieron su misión. Quizá, en este caso, la ignorancia fue una forma de felicidad para Hermann Kafka, el padre, que sobrevivió a Franz hasta siete años más. También se perdió las palabras más dulcemente tristes que miles de lectores hemos tenido ante nuestros ojos nublados por las lágrimas: “Tienes cierta sonrisa muy hermosa, serena, satisfecha y benévola, muy poco frecuente, pero que puede hacer muy feliz a quien se la diriges”. Esta frase concentra en una sola imagen toda la paradoja de la relación de Kafka con su padre: un hombre al que temía y que lo anulaba, pero de quien anhelaba desesperadamente una muestra de ternura.

Con esta cerramos la serie estival 'Las cartas son para el verano'. Han sido cuatro semanas de cartas que marcaron destinos: la independencia de Amelia Earhart, el error de Einstein, la carta pública de Dickens, y hoy, la diferente suerte de Emily Dickinson y Franz Kafka con sus cartas más íntimas. Una forma de melancolía, ahora que se acaba agosto y ya hemos empezado a echar de menos el verano entero.