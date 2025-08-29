Carta abierta a la consellera Sílvia Paneque

Cubierta fotovoltaica del edificio del Tecnocampus de Mataró / ACN

Este otoño, el Pla Territorial d'Energies Renovables (PLATER) entrará en exposición pública. Será un momento clave para acelerar la transición energética en Catalunya y, a la vez, para establecer las bases de un consenso amplio que garantice su implementación. El país ha avanzado en planificación —con el Pacte Nacional per a la Transició Energètica, la Llei de Canvi Climàtic o la Prospectiva Energètica 2050— y hoy sabemos qué superficie y qué recursos harán falta para lograr un modelo renovable. Sabemos también que el potencial fotovoltaico en cubiertas y espacios antropizados puede aportar un porcentaje relevante del mix, pero muy por debajo de los 403.000 barriles de petróleo equivalentes que consumimos cada día en Catalunya y que, indefectiblemente, se tendrán que reemplazar con instalaciones en suelo.

Aun así, esta necesidad no forma parte de la percepción que la ciudadanía tiene de la transición energética. Al contrario, a menudo toda la vivencia ciudadana sobre las renovables se limita a iniciativas de autoconsumo y a los proyectos comerciales que llegan a su entorno sin ningún proceso de consulta previa o deliberación, alimentando proyecto tras proyecto el rechazo social a las energías limpias.

Honorable consellera, hay que reforzar y priorizar la información y el diálogo, explicando con claridad la efectividad ante la emergencia climática, las oportunidades económicas y sociales y las garantías ambientales de las energías renovables. Se trata de asegurar que la información llega de manera clara y fundamentada, con el aval de la comunidad científica, la patronal y los sindicatos, mostrando cómo las renovables, de la mano del PLATER, pueden contribuir a la reindustrialización verde, a la creación de ocupación de calidad, a la seguridad energética y al logro de los compromisos climáticos del país.

El proceso de exposición pública del PLATER es una oportunidad para implicar de manera activa a los 947 municipios, las entidades locales, el sector primario, las organizaciones ambientales y la ciudadanía en un diálogo constructivo. Las oficinas comarcales de transición energética y el ICAEN pueden ser instrumentos clave para transmitir el plan a la población y generar espacios de mediación y concertación entre promotores, ayuntamientos, propietarios y vecinos. El fondo climático puede apoyar a campañas de comunicación y a la adaptación de los planeamientos urbanísticos en el plan, mientras que la CCMA puede ser una plataforma para divulgar y debatir abiertamente la hoja de ruta energética y climática del país. Además, una estrategia de diálogo proactivo puede ayudar a identificar y resolver inquietudes antes de que haya una oposición organizada.

Convertir el PLATER en un auténtico pacto de país requiere liderazgo, transparencia y capacidad de aglutinar voluntades. La dedicación de recursos a este trabajo tendría que ser una prioridad suya y de su Gobierno. Con determinación, diálogo y un relato compartido podemos transformar el PLATER en una herramienta que no solo planifique infraestructuras, sino que inspire confianza, movilice recursos y acelere la acción climática. Querida consejera, el momento es ahora. El reto es mayúsculo, pero también lo es la oportunidad.