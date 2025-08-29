Agua a precio de oro

Hace unas semanas, en plena ola de calor, sudado y sediento, entré en una tienda de barrio en Barcelona —lo que antes se llamaba un colmado—, llevada por una familia de pakistanís, y compré una botella de agua de litro y medio, muy fría. Precio: 80 céntimos. Unos días después, estaba en el aeropuerto y me cogió sed. No era una sed de desierto como la de la calorina, sino de esas de matar el tiempo mientras esperas tu vuelo, y me compré un agua. Precio: 4,90 euros por medio litro, la misma marca. Abrí la botella pensando que sería mejor, pero no: tenía el mismo gusto. Incluso me pareció más insípida en ese ambiente neutro. Mientras bebía, pensaba que con cada sorbo me tragaba una injusticia: al pasar el control te impiden entrar ningún líquido, pero una vez dentro te hacen pagar el agua a precio de whisky. Supongo que los vendedores del aeropuerto cuentan con la ansiedad de muchos pasajeros, que gastan sin pensar, y de hecho los precios de los bocadillos, dulces y otras bebidas también están hinchados. Al igual que en las áreas de servicio de las autopistas y en algunos restaurantes que se creen de calidad.

¿Cómo puede haber tantas diferencias en el precio de un bien esencial como el agua? En 2018, como respuesta a la campaña ciudadana Right2Water, la Unión Europea modernizó la legislación sobre la calidad del agua potable, introduciendo criterios científicos para favorecer la sostenibilidad ambiental y la salud pública; se trataba de tener confianza en el agua de boca y reducir así el consumo de plásticos. Aquí no se ha notado. Es cierto que los episodios de sequía han dificultado el suministro de agua potable, pero el problema viene de lejos. En muchos países de Europa es tradición que el agua de grifo sea gratuita e incluso te sirven un vaso cuando pides un café. Hace unos años, cenando en una plaza de Aix-en-Provence, el camarero llenaba las jarras de agua en el chorro generoso de un surtidor. Tenía un punto exhibicionista, de acuerdo, pero si aquí pudiéramos beberla —en la plaza de Sant Felip Neri, por ejemplo, o en Canaletes—, seguro que a la hora de pagar te la cobrarían.