Periodista
Matías VallésMatías Vallés
Periodista
Mi ciudad está tan sucia como el monte
Sin titulación alguna en ingeniería vegetal, presupongo que limpiar una urbe es más sencillo y rentable que abrillantar una masa boscosa
Galicia y Cantabria apoyan la alianza contra el fuego propuesta por Asturias: "Ningún tipo de emergencias tiene fronteras"
Si leo un tópico más sobre los incendios antaño llamados forestales, porque hoy todos los fuegos son urbanos, entraré en autocombustión. Veamos:
Los incendios se apagan en invierno.
Los incendios de sexta generación no se pueden apagar.
Solo la lluvia apagará los incendios.
Los funcionarios de emergencias ganan lo mismo que los millones de camareros españoles.
La política arde junto a los bosques (los juegos de palabras entre el fuego y los gobernantes deberían ser perseguibles por lo penal).
Y reservamos el más estruendoso para el final:
Hay que limpiar todos los bosques como si fueran el salón de una casa (limpia).
Aquí solo cabe disentir ruidosamente, y no solo porque un bosque aseado pierde su etiqueta boscosa. La única realidad que conozco y me apasiona es mi ciudad, el nombre no interesa ahora mismo. Pues bien, acumula la misma suciedad que el monte más descuidado de España, con la desventaja de que alberga una porquería artificial y envasada por humanos, sin nociones de diseño de los desperdicios. De hecho, amontona tanta basura que es preferible no recogerla, porque no habría donde llevarla.
La basura urbana no está desperdigada. Está distribuida, almacenada en cada rincón de calles y plazas para disimularla. Sin titulación alguna en ingeniería vegetal, presupongo con audacia que limpiar una ciudad es más sencillo y rentable que abrillantar una masa boscosa. Por tanto, los habitantes de urbes de dudosa limpieza deberían abstenerse, por lo menos, de remitirse a la más utópica que tópica respuesta sobre el adecentamiento de bosques inmensos y vacíos. Porque lo más extraño del verano de 2025 no es la desaparición bajo el fuego de centenares de miles de hectáreas vegetales. Sorprende que no hayan ardido también las ciudades sucias. La mía, por ejemplo. Claro que todo llegará.
