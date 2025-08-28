Abanderar una causa

La defensa de una causa debe contar entre sus principales ingredientes con la proporción, el equilibrio y la coherencia. No es fácil: requiere grandes dosis de paciencia, mucho tesón y una amabilidad a contracorriente.

El Estatut d’Autonomia de Catalunya es muy claro en su artículo 34 respecto a los derechos lingüísticos de la ciudadanía catalana. Lo era en 2006 y lo sigue siendo, a pesar de la reinterpretación que hizo del artículo la polémica sentencia 31/2010 del TC. La normativa del código de consumo de Catalunya —posterior a la sentencia— preserva y garantiza el derecho a la disponibilidad lingüística.

Los ciudadanos y ciudadanas de Catalunya tenemos derecho a ser entendidos y atendidos en catalán en cualquier establecimiento abierto al público.

Yo puedohablar en catalán en cualquier comercio y es la empresa la que debe garantizar que pueda ejercer mi derecho contando, como mínimo, con un empleado que pueda atenderme en mi lengua.

El mismo artículo del Estatut garantiza el derecho a ser atendido oralmente y por escrito en la lengua oficial que cada consumidor elija, lo que incluye también el castellano.

No hay más. Un mismo artículo que sirve como mástil para ondear banderas e intereses diferentes, pero que ejemplariza la convivencia de dos lenguas destinadas a sumar más allá del ruido.

La discriminación lingüística denunciada por un concejal de ERC, tras negarse un establecimiento a atender en catalán a su pareja, es evidente. No pudo ejercer su derecho porque el comercio no cumplió su obligación.

Hubiera bastado la amabilidad mutua, la proporción y el equilibrio para que el incidente no traspasara todos los límites, hasta convertirse en un señalamiento interesado.

Porque entonces, ¿cabría exigir, señalar y 'escrachar' a un jugador de fútbol 'mesiánico' (pasado o presente) por no utilizar ni una sola palabra en catalán en sus intervenciones públicas? ¿No es discriminación lingüística que el periodista no sea atendido en la lengua en la que se dirige al jugador? Pregunto.