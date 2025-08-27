El hotel que mira la inmensidad de Barcelona

“Te daré”. En latín: “Tibi dabo”. La expresión está recogida en el Evangelio de San Mateo (4:9). El diablo le ofreció a Jesús “todo esto si te postras y me adoras”, y Jesús lo envío a freír espárragos, que no serían espárragos, pero no importa. Con esa idea, el lugar más elevado desde donde puede verse la inmensidad de Barcelona, a una altura de 512 metros sobre el nivel del mar, fue bautizado como Tibidabo por aquella emprendedora burguesía barcelonesa de finales del siglo XIX.

Era una moda en las ciudades. Desde Nueva York a Viena pasando por París. Ciudad que tenía asentada una generación de burgueses emprendedores que, además, también querían disfrutar de la cultura, urbanizaban una nueva zona como territorio residencial y de entretenimiento. Lo hizo Chicago, Boston o Londres. La ladera de Collserola fue el lugar elegido.

Así se proyectó el Tibidabo y no por un industrial, sino por un farmacéutico, el doctor Salvador Andreu, descubridor de las famosas pastillas que calman la tos. Farmacéutico y comerciante, acabó con la propiedad de una gran parte de terrenos de la Esquerra de l’Eixample y de la Bonanova. Lo certifica su biznieto, Salvador Andreu, que cuida su legado. El doctor Andreu tenía en la cabeza una idea global de la Barcelona del futuro. Un visionario.

Esa nueva zona necesitaba residencias para vivir, transporte para llegar, un parque de atracciones para divertirse, un observatorio (Fabra) para investigar y un hotel. Eran los años que la ciudad destruía sus murallas.

Construidos un tranvía, un funicular, una ermita, allí donde el diablo tentó a Cristo (ahora el Templo Expiatorio del Sagrat Cor) y un parque de atracciones, solo quedaba la guinda de un hotel, desde donde te podrías despertar con la ciudad a tus pies. Eso ocurrió el 23 de julio 1925. El arquitecto fue Ramón Reventó. Su primer director, Antonio Albareda Campmany. El centro hotelero se anunciaba a la ciudad a 20 pesetas la habitación, “casi todas con baño”. Cubierto (menú) a 10 pesetas. “Admirable situación, preciosas vistas. Confort al nivel de los mejores hoteles de Europa”.

Ahora que el edificio está a pocos días de comenzar una nueva etapa es emocionante echar la vista atrás. Lo cierto es que, a pesar de que se trata de uno de esos establecimientos emblemáticos, existe información contradictoria sobre su pasado. Como si se hubieran dado por buenos datos a partir de ir rescribiéndolos. Por ejemplo, se cuenta que el temido Heinrich Himmler estuvo alojado. Sin embargo, de la muy fotografiada visita del oficial de Hitler a Barcelona, en ninguna de ellas aparece en el Florida, como sí puede vérsele en el Poble Espanyol, en la Gran Via, en Montserrat, en el Ritz o en el aeropuerto.

Tampoco hay fotos de las confirmadas estancias de Ernest Hemingway, James Stewart, Rock Hudson, Zsa Zsa Gabor o de Balduino y Fabiola, cuando fueron príncipes. Lo confirma quien ahora estará al frente del hotel, Raimon Senpau. “Existe información sobre los últimos 20 años y de grandes visitas, pero no hemos encontrado fotografías con famosos del siglo pasado.”

Aunque el Hotel Florida, ahora METT Barcelona, a través de Sunset Hospitality Group, comience a funcionar el 1 de septiembre, la sensibilidad que Senpau sabe deben tener con la historia del edificio facilitará que el día de la inauguración, el año próximo seguramente, estén invitados personas y familiares que han tenido relación con el establecimiento durante el siglo pasado.

Fue hotel en 1925, hospital militar durante los años de Guerra Civil y posteriores, y hotel nuevamente a partir de 1950. El edificio volvió a estar presente entre la alta sociedad barcelonesa hasta que se olvidó en 1979. Y ahí se quedó, como muchos espacios en Barcelona, aunque estuviera junto al parque de atracciones.

Pilar Malagarriga, directora del hotel entre 1966 y 1973, recordaba en 'La Vanguardia', coincidiendo con su tercera reinauguración que en aquel entonces “abríamos en junio, para la Feria de Muestras, y cerrábamos a mediados de septiembre. Durante el año sólo se celebraban banquetes”.

Ahora, junto a Barack y Michelle Obama, Bruce Springsteen o Steven Spielberg, los últimos ilustres alojados, habrá que buscar los misterios de este mirador a Barcelona.