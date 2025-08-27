Helado de fresa con mala leche

Cómo muchos sabéis, yo, aparte de trabajar en el mundo de la prensa, la radio y la televisión, también regento una tienda erótica. Hace más de trece años que trabajo de cara al público y una de las primeras cosas que aprendí fue que, aunque mi inglés fuera lamentable, tenía que saber el nombre de todos los productos en el idioma de Shakespeare. Y os aseguro que, por muy mal que lo hable, si entra un turista hablando inglés soy capaz de darle un buen consejo para tonificar su suelo pélvico.

Por eso, cuando leo noticias como la de la heladería Dellaostia, en el barrio de Gràcia, me cuesta mucho de entender qué ha pasado. El resumen sería este, por si alguien aún no se ha enterado: una chica entra, pide un helado de fresa y, en vez de recibir una sonrisa y una bola muy servida, se lleva un sermón sobre el Reino de España, recriminándole que no hable en castellano. Que un vendedor de helados no entienda la palabra fresa ya nos tendría que hacer reflexionar. ¿Cuántos sabores puede tener una heladería? ¿Veinte? Pues mira, como mínimo te tienes que aprender veinte palabras en catalán. No te pido que me recites las 'Homilies d'Organyà', pero saber decir lo que vendes en catalán, que es el idioma oficial que se habla en la ciudad que te ha acogido y que habla la gente del barrio donde trabajas, es de cajón.

Además, no podemos obviar el contexto: Gràcia es un barrio con una identidad fuerte, catalanista y orgullosa de su lengua. Decirle a alguien que hable castellano porque “estamos en el Reino de España”, y hacerlo en la calle Torrent de l'Olla, es un síntoma de estar muy desubicado. Es confundir al cliente con un enemigo. Y esto, además de ser una carencia de sensibilidad, es también un error de manual en atención al cliente.

Yo no quiero que este artículo sea una caza de brujas contra una heladería concreta. Pero sí que quiero remarcar que las lenguas no son un problema: son una oportunidad. Cuando un comercio se esfuerza en atender en catalán, en castellano, en inglés o en la lengua que haga falta, el mensaje que transmite es muy claro: eres bienvenido. Cuando no lo hace, cuando convierte a un cliente en una batalla política, lo que transmite es justo lo contrario. Sinceramente, en este local creo que lo que menos les importa es vender helados. Porque, si no, no me lo explico.