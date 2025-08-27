Decalaje y adaptación

En 2003, los investigadores Josep Peñuelas y Martí Boada publicaron, en la revista 'Global Change Biology', un artículo sobre el Massís del Montseny. En él describían cómo la vegetación de este espacio natural había ido adaptándose a las nuevas condiciones climáticas. Una de las estrategias de los árboles y plantas era ganar altitud, para así buscar el frescor que se había ido perdiendo en su hábitat originario. Las encinas sustituían a las hayas y estas escalaban la montaña como respuesta.

Aquella investigación, como tantas otras realizadas desde distintos centros de investigación, fue una alarma que no supimos escuchar. Ya entonces se alertaba de los decalajes fenológicos entre especies. Es decir: desajustes entre presas y predadores, aumento de la actividad de la vegetación (las hojas brotan antes y caen después) y problemas en la polinización y dispersión de semillas. ¿Qué polinizarán los pájaros o los insectos, si al llegar al bosque o al campo se encuentran con flores ya marchitas?

Toda esta información puede encontrarse en las revistas científicas más prestigiosas… y también en cualquier cooperativa agrícola. Tan solo hace falta acercarse a una bodega para comprobar cómo la vendimia se ha adelantado semanas e incluso meses desde principios de siglo. En un episodio simbólico que tuvo lugar en 2017 en Batea, en la Terra Alta, se votó en referéndum avanzar la fiesta mayor, prevista para el 17 de agosto, para que no coincidiese con la temprana vendimia. Hoy en día es habitual encontrar bodegas que vendimian en agosto e incluso a finales de julio, cuando hace unas pocas décadas lo habitual era realizar esta tarea en octubre o, como muy pronto, en septiembre.

Las estrategias para hacer frente a los efectos del calentamiento global son múltiples, aunque no están exentas de riesgos y complicaciones. Plantar a mayor altitud, buscar nuevos territorios, avanzar las cosechas y cambiar o recuperar variedades son solo algunas de las posibilidades para adaptarse a una realidad que ya no se encuentra únicamente en los termómetros, sino también en el campo y en nuestro plato.