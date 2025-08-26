Opinión | Lengua vehicular
Anna Grau

Anna Grau

Periodista, escritora y exdiputada en el Parlament

Vergüenzas heladas

Confundir la defensa del catalán con la hispanofobia, aparte de una inmoralidad y una injusticia... es una colosal estupidez

Una heladería, en una imagen de archivo / Harry Cunningham

Cuando supe del 'incidente' en la heladería Dellaostia, pensé: pedazo de 'déja vu'. Tenía yo menos de un tercio de la edad que tengo ahora cuando fui a un bar con mi muy querido y catalanísimo padre. Mi padre se fue al baño, yo me quedé sola en la barra y allí asistí atónita al lío que montó otro cliente al pedirle “pebre” a un camarero tanto o más joven que yo, obviamente recién llegado a Catalunya y al catalán. Aunque se esforzaba, hay palabras más duras que otras. No es fácil pillar que 'pebre' es pimienta, como no lo es deducir que fresa es 'maduixa'. Sobre todo con malos modos.

Tengo contado en un libro la pena que sentí, y la vergüenza que me dio, ver por primera vez en mi vida a un catalán siendo un cabrón. Nunca creí que verían eso mis ojos. Hasta que no pude más. A uno le pedí en español que trajera pimienta y al otro le dije en catalán que era un 'pocavergonya'. Un sinvergüenza.

¿Ha cambiado algo desde entonces? No me negarán que, viniendo de un argentino, tiene guasa recordar que “estamos en el reino de España”...¡a un concejal de ERC! Aunque ni la mitad de guasa que la sufrida portavoz del Govern, Sílvia Paneque, cuando asegura que la lengua “cohesiona” a los catalanes...¿Ah, sí? Yo creo que si nos cohesionan así un poco, sólo un poquito más, 'farem un pet com una gla', explotaremos como una bellota.

Siempre he dicho que confundir la defensa del catalán con la hispanofobia, aparte de una inmoralidad y una injusticia... era una colosal estupidez. No hay mejor manera de hundir la lengua catalana que haciendo lo que hizo ese señor de ERC en Dellaostia. No me extraña que sea de ERC, como las eminencias que alumbraron el 'Pacte Nacional per la Llengua', cuyo balance es desolador, es ridículo y es paupérrimo. A este paso, van a conseguir que no quieran hablar catalán ni los nietos de Marta Ferrusola. ¿Hasta cuándo se podrá tapar la realidad con un relato de “cohesión” consistente en tirar piedras contra una heladería... que es nuestro propio tejado?

