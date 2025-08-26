México, almacén de migrantes

Vista aérea de la frontera entre México y EEUU en Tijuana, Baja California. / AFP

El cierre a los flujos migratorios en la frontera sur de Estados Unidos decretado por Donald Trump el día de su toma de posesión, y la política de expulsión de residentes sin papeles, ha transformado México de tierra de paso a tierra forzosa de recepción y acogida. El cambio ha transferido a la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum la gestión de un problema humano de grandes dimensiones y ha dado una nueva oportunidad de negocio a las mafias especializadas en el tráfico de seres humanos, con riesgos mínimos y ganancias en aumento, mientras lugares como Ciudad Juárez y Tijuana asisten al crecimiento sin control de residentes en precario que aguardan la oportunidad, por los medios que sea, de dar el salto a Estados Unidos. Cuentan con la única ayuda de onegés, voluntarios y diferentes iglesias, habida cuenta de la falta de medios del Gobierno mexicano para hacerle frente.

A México llegan sin interrupción migrantes sin garantía alguna de establecimiento, expulsados de Estados Unidos y procedentes de toda América Latina. Las cifras de personas afectadas no hay forma de calcularla por las estadísticas contradictorias que maneja el Gobierno de Trump y la incapacidad del de Sheinbaum de adelantar siquiera una aproximación de los migrantes llegados por la frontera sur tras largos y penosos viajes, controlados casi siempre por mafias vinculadas al crimen organizado.

La presión de Washington, con la amenaza de los aranceles siempre presente, no hace más que agravar el problema al verse obligado México a aceptar a quienes Estados Unidos entiende que cruzaron la frontera con conocimiento o por inacción de su vecino. El resultado final es el más que previsible aumento del almacenamiento de ciudadanos de terceros países en suelo mexicano, con menoscabo de los derechos humanos en personas que carecen de todo, que llegaron a pagar en su día entre 5.000 y 8.000 dólares para entrar en Estados Unidos y que ahora abonan cantidades similares para llegar hasta México, controlada a distancia su travesía a través de internet por redes delincuenciales y que, llegados a la frontera de Estados Unidos, no tienen forma de pasar al norte.

Podemos encontrarnos ante una crisis humanitaria en ciernes. La administración de Barack Obama llegó a estimar en 15 millones los migrantes residentes en Estados Unidos de forma no documentada. Durante el primer mandato de Donald Trump, se puso en marcha un plan expeditivo de expulsiones y de control migratorio, y la presidencia de Joe Biden apenas cambió de criterio. La lógica represiva contra los flujos migratorios es desde el 20 de enero uno de los instrumentos de propaganda y definición del programa de Trump, que cuenta para ello con la colaboración de gobiernos cómplices como el de El Salvador, tan ajeno al respeto por los derechos humanos. El objetivo de la Casa Blanca de hacer de México un contenedor de migrantes propios y de terceros países es totalmente insostenible a medio plazo, hace temer que desencadene una crisis social sin precedentes y alarma a quienes en Estados Unidos ven en todo ello una grosera vulneración del derecho internacional.