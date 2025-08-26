Puede que algunos tengan derecho a pasar, porque la violencia les persigue o que simplemente busquen juntarse con sus familias ya instaladas. Pero desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca esta segunda vez, el sueño americano se ha convertido en una pesadilla con destino final en la frontera de México adonde llega un flujo constante de personas, espectros que recorren América en manos de traficantes cada vez más sutiles y sofisticados. Porque la inmigración, como la energía, ni se crea ni se destruye, solo se trasforma. Poco importan los discursos del odio cuando la necesidad aprieta. Las narrativas del caos que impulsaron la campaña de Trump para hacer 'de nuevo' América grande solo tuvieron que poner el foco en los migrantes para definir un enemigo común. Existen numerosos estudios que demuestran que, con una buena gestión, la inmigración genera enormes beneficios económicos a los países de llegada. No hay ni uno solo serio, en cambio, que muestre lo contrario.

Sin embargo, identificados como víctimas imprescindibles para recuperar la grandeza nacional, la Casa Blanca se ha entregado a todo tipo de medidas para generar inquietud y temor hacia los que vienen de fuera. El punto crítico está en la frontera sur en México. Se calcula que uno de cada cuatro inmigrantes en EEUU es mexicano. Algunos han obtenido la residencia, pero ni siquiera ellos están del todo a salvo cuando se ha iniciado la revisión de más de 50 millones permisos concedidos en el pasado. La realidad ha convertido lugares como Tijuana o Ciudad Juárez en las puertas del infierno, a donde siguen llegando inmigrantes de toda América central engañados y estafados por mafias que, cuanto más difíciles se ponen las condiciones de paso, más beneficios obtienen. A pesar de todo, el número de migrantes en EEUU apenas ha bajado un 2%. Por difícil que se ponga, el país necesita de su mano de obra, aunque el discurso condene a cientos de miles de migrantes a vivir el dolor de la frontera. Sin esperanza, sin horizonte y sin más ayudas que la sociedad civil.