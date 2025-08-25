El turismo: una molestia fiscalmente imprescindible

En la foto, un grupo de turistas en el Passeig de Gràcia frente a la Casa Batlló junto a un Bus Turístic. / Ferran Nadeu / EPC

A inicios de temporada los expertos apuntaban la posibilidad de que este 2025 se llegara a los 100 millones de turistas, pero el incremento de precios y la competencia de otros destinos nos alejan de esa cifra.

Una de las razones del aumento de costes es la creciente fiscalidad específica sobre el turismo, que grava tanto a empresas como a consumidores. La excusa es que los turistas suponen un sobre coste en limpieza, seguridad y otros servicios.

La realidad es que en España hay 400.000 empresas vinculadas al turismo y estos negocios, como los del resto de sectores, pagan sus impuestos y sin ellos nuestro país en general, y los municipios turísticos en particular, serían infinitamente más pobres.

Solo en Barcelona el empleo relacionado con el turismo supera los 55.000 trabajadores. La recaudación y su repercusión en la ciudad, vía participación del ayuntamiento en ingresos del estado, supone una inyección millonaria.

Las administraciones se atreven a gravar el turismo porque quienes pagan las tasas no son los vecinos empadronados, y que en consecuencia votan, sino los visitantes electoralmente inocuos, pero dado que un gran porcentaje de los turistas son nacionales en realidad es una doble fiscalidad porque los turistas españoles ya han pagado por los servicios que reciben.

Cada vez que un municipio implanta un nuevo tributo sobre el turismo, los consistorios locales deben invertir en personal, programas informáticos y creando servicios de control e inspección que hacen que no sea oro todo lo que reluce y que el dinero que queda en caja disponible para gastar sea muy inferior a los ingresos brutos.

Es cierto que la administración local está peor financiada que la autonómica. Quizás haría falta un partido político municipalista con capacidad de condicionar a Sánchez para resolver este problema, pero no es razonable que los desajustes de la administración sean pagados por los ciudadanos que van de vacaciones fuera de su lugar habitual de residencia.