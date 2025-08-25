¿Se siente la ciudadanía protegida ante los incendios que asolan nuestro país?

La historia parece condenada a repetirse. El volcán de La Palma en 2021, los incendios de 2022, la dana que azotó España en 2024, y ahora, los devastadores incendios de agosto de 2025. Catástrofes distintas, escenarios diferentes, pero una misma constante: la vulnerabilidad de nuestro territorio frente a la fuerza de la naturaleza y la fragilidad de una sociedad que aún no termina de aprender de cada golpe.

En un excelente artículo de Lucía Abadías, publicado en este diario el 10 de noviembre de 2024, como consecuencia del desastre de la dana, se preguntaba '¿Quién tiene la competencia de gestionar una catástrofe?', explicando que: “Las inundaciones más graves del siglo en España han desatado en redes sociales una virulenta campaña de acusaciones cruzadas sobre quién tiene la responsabilidad de solucionar un desastre que ha dejado más de 220 muertos. Ante las imágenes de pueblos enteros arrasados por el agua y el lodo, políticos y usuarios de las redes exigían sin pausa la declaración del Estado de alarma, la toma del poder por parte del Gobierno español e incluso el despliegue masivo del Ejército, mientras sembraban dudas sobre la eficacia de la administración pública bajo el lema de “solo el pueblo salva al pueblo”.

En medio de esta tragedia, las profesiones colegiadas vuelven a mostrar su compromiso social. Los notarios, en sus respectivas demarcaciones, están dispuestos para poner en marcha el protocolo de actuación de emergencias, que prepararon como consecuencia del volcán de la Palma y que activaron con la tragedia de la dana. Del mismo modo, la abogacía y la procura se reafirman en cada emergencia su voluntad de acompañar a la ciudadanía, más allá de los tribunales. A su vez, los registradores han activado el portal registral de emergencias (PRE) para que los afectados puedan localizar con precisión sus fincas y acceder a notas simples, como ya hicieron ante el volcán de La Palma o las inundaciones de la Comunidad Valenciana. Y el Colegio de la Abogacía de Lugo ha creado un servicio de asesoramiento gratuito a víctimas de incendios. Todos ellos de forma gratuita y con vocación de servicio público.

Así, en todas estas profesiones late un mismo compromiso: la certeza de que su labor cumple una función social que trasciende los despachos. No se agota en la firma de escrituras, la defensa de derechos o la custodia de registros; por el contrario, se prolonga —solidaria y silenciosa— en cada oficina improvisada, en cada gesto de acompañamiento, en cada respuesta inmediata frente a la adversidad. En definitiva, constituyen un sostén invisible de la sociedad cuando esta se ve golpeada por la tragedia.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la puesta en marcha de un pacto de Estado ante situaciones de emergencia, como los incendios que en estos días arrasan buena parte del territorio. Sin duda, una iniciativa que merece respaldo unánime. Sin embargo, surge una pregunta incómoda: ¿acaso el Estado y las comunidades autónomas afectadas se muestran realmente impotentes para combatir con eficacia la magnitud de estos fuegos?

Conviene recordar que algunas de las zonas que hoy son pasto de las llamas ya sufrieron incendios devastadores en 2022. Esa repetición debería invitarnos a una reflexión profunda. Resulta significativo que muchos de los testimonios recogidos por los medios de comunicación, repetidos una y otra vez en las pantallas de televisión, transmitan la misma sensación: vecinos que se sienten solos y abandonados frente al avance del fuego.

Y aquí se abre la verdadera grieta: la percepción de abandono contrasta con el despliegue de recursos casi ilimitados del Estado y de las comunidades autónomas, lo que evidencia que no basta con reaccionar ante la emergencia. Lo que falta es coordinación, planificación y, sobre todo, una política de prevención que no se limite a parchear cada verano lo que se arrasó en el anterior. Porque, de no ser así, el anunciado pacto de Estado corre el riesgo de convertirse en un nuevo compromiso solemne que se recuerda solo cuando la ceniza vuelve a cubrir el suelo.

Un ejemplo reciente lo protagoniza la Generalitat de Catalunya. El Govern ha enviado más de medio centenar de bomberos, varias dotaciones terrestres y medios aéreos.

La Unidad Militar de Emergencias (UME), Cuerpos de Bomberos, Guardia Civil, Policía Local, protección civil y miles de voluntarios están haciendo un esfuerzo titánico para combatir unos incendios que, debido a las altas temperaturas que estamos padeciendo, se hace mucho más difícil de extinguir.

La ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, es una buena herramienta, a disposición de las administraciones para trabajar adecuadamente.

Y, realmente, más allá de la firma de unpPacto de Estado y de los protocolos destinados a hacer más eficaz la actuación de las administraciones en situaciones de emergencia, ¿por qué una parte de la ciudadanía -entre la que me incluyo- tiene la sensación de que nuestros responsables políticos, sean del signo que sean, parecen más preocupados por el enfrentamiento dialéctico y el rédito partidista que por trabajar en favor del interés general? En momentos tan difíciles como los que atravesamos, lo que se espera de ellos es que unan esfuerzos para paliar el drama de miles de familias afectadas y dejen a un lado, al menos temporalmente, cualquier rivalidad política.

Esa es la grandeza de un Estado de derecho y nuestros representantes políticos, Gobierno central y autonómicos y las respectivas oposiciones, deben dar confianza a la ciudadanía y dejar la contienda política aparcada transitoriamente y volcar todos los esfuerzos en la ayuda a la ciudadanía, como hacen siempre y de forma meritoria y solidaria, los servidores públicos y los representantes de las corporaciones profesionales, como son notarios, registradores, abogacía y procura, entre otros muchos.

Recordando a Shakespeare, “hay personas que nacen grandes, otras que construyen su propia grandeza y hay personas a las que la grandeza les viene grande”. Solo pido a nuestros representantes públicos que contribuyan a la grandeza de nuestro Estado de derecho, la ciudadanía se lo merece.