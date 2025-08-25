Comienza el baile

Pedro Sánchez en la reunión del CECOD

“Agosto y septiembre no duran siempre”, dice el refranero. Y tal como ha ido agosto y cómo se divisa septiembre, este debe ser el dicho que se repite cada mañana Pedro Sánchez, asediado en todos los frentes. En realidad, lo que ha durado poco es agosto, que ha acabado abruptamente cuando las puertas del infierno se han abierto de par en par, la voracidad de los incendios no ha tenido piedad y la guerra política ha mostrado su cara más sucia. Ya hace semanas que estamos en el retorno del ciclo político, por mucho que las declaraciones se hayan hecho con chanclas pero, para decirlo con propiedad, es ahora cuando la claqueta marca el inicio del espectáculo.

¿Qué pasará en septiembre? La pregunta ha recorrido las conversaciones a pie de playa, se ha paseado por las paellas de los amigos y ha aterrizado en las bolas de cristal de las tertulias políticas. Expectación máxima, con tres hipótesis de trabajo: el círculo judicial se cerrará y Sánchez caerá; la imposibilidad de acuerdos para los presupuestos acelerará el ciclo electoral; la resiliencia de Sánchez podrá con todo y aguantará. Las tres hipótesis tienen múltiples variaciones, en función de las combinaciones, hasta el punto que se pueden producir las tres a la vez: presión judicial, presupuestos en el aire y Sánchez resistiendo los embates de la tormenta perfecta. Está tan abierta la legislatura que cada noticia puede provocar un cambio de timón y determinar la supervivencia o el naufragio.

Cuitas judiciales aparte, que dependerán de factores que no se controlan en el ámbito del análisis político, es evidente que la cuestión presupuestaria será la determinante, y aquí solo hay tres jugadores en la partida: lógicamente el PSOE, pero sobre todo Junts y Podemos, que son los auténticos depositarios de la legislatura. Los otros aliados son, a estas alturas, invitados de piedra que no marcarán el tic tac electoral, porque sus cartas ya están marcadas. El pulso entre Junts y Podemos, en cambio, conforma el nudo gordiano del desacuerdo y será el protagonista de las próximas semanas, no en vano son dos fuerzas que tensan en sentido contrario y harán imposible el acuerdo de presupuestos. En el caso de Junts porque, tal como pasa en el caso catalán, no puede acomodarse a los acuerdos previos que los socialistas tienen con las fuerzas de izquierdas, y que van en dirección contraria a los intereses de sus votantes. Es cierto que Puigdemont se ha mostrado conciliador en las últimas declaraciones, incluso alabando los esfuerzos del PSOE para conseguir el catalán en Europa, pero más allá de la relativa concordia que hay ahora en las relaciones, hay líneas rojas que no podrá aceptar. Por este lado, los presupuestos están condenados.

Condenados si el PSOE no corrige algunos aspectos fundamentales y acepta las peticiones de Junts, pero entonces se le descuadrará el flanco de la extrema izquierda, con un Podemos que coquetea con la idea de un adelanto electoral que consolide la opa hostil a Sumar, ya iniciada en las europeas. No tiene prisa y no tiene miedo a la caída de la legislatura, porque cualquier opción le resulta buena. Si se mantiene en este baño maría de una alianza crítica con el Gobierno, y va sumando réditos, o si va a elecciones anticipadas, con buenos augurios. Es decir, sin corrección en los supuestos actuales, Junts sale de la ecuación. Y con corrección a favor de Junts, Podemos sale de la ecuación, de forma que, o Sánchez consigue la cuadratura del círculo, o no hay círculo posible. Ergo, no habrá presupuestos, por mucho que los esforzados socialistas repitan lo contrario.

Situados en este punto, la siguiente pregunta es de libro: ¿podrá Sánchez mantenerse en el Gobierno con una precariedad que parece tan insostenible? Nuevamente, aquí hay otras variables que marcarán el resultado, porque Sánchez no solo se enfrentará a la inestabilidad de sus acuerdos parlamentarios, sino al acoso judicial que empieza a mostrar los colmillos, y a la guerra mediática, que promete ser brutal. No habrá tregua, como anuncian eufóricos los micrófonos más irredentos.

Y, todo esto, a pesar de que septiembre todavía no ha empezado, pero ya se anuncia como el mes más caliente del año. Será hacia los 'idus' del mes cuando podremos ver si se apuntala la resistencia o se acelera la decadencia. La partida entra en la recta final y el resultado es imprevisible.