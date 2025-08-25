El 'expat' que vuelve a Barcelona

Santiago López-Balcells tenía 18 años cuando dejó su Barcelona natal para mudarse a la ciudad británica de Exeter. Quería ir a una universidad internacional para estudiar Dirección de Empresas y allí encontró su sitió. El joven encaminó sus pasos profesionales hacia el mundo de las finanzas, especializándose en la gestión de patrimonios y estableciéndose en Londres. Trabajó en Deutsche Bank, Abacum y Alpha Financial Market Consulting durante cinco años consecutivos, los suficientes para obtener un visado permanente para residir en Reino Unido, como él mismo le decía a Toni Sust. En verano siempre volvía a casa, tanto en los años de estudiante -haciendo prácticas- como cuando ya trabajaba.

Ahora, cinco años después, este joven del barrio de Sarrià lo ha dejado todo, tanto su empleo en el sector de las finanzas como su vida en Londres. Regresa a Barcelona para dirigir y explotar con dos socios más un restaurante histórico en Collserola, Can Martí, que se traspasaba y del que él era cliente habitual. Vivir en Londres nunca fue un plan con vocación de permanencia pero su vuelta se precipitó al surgir la oportunidad de Can Martí.

El retorno a España del joven expatriado, protagonista de una de nuestras newsletters -Economía en Persona-, confirma que Barcelona está viva y late con fuerza. La capital catalana sigue siendo atractiva para el talento local que un día se marchó, aun con sus múltiples imperfecciones y sus constantes cambios de piel. Que quien regrese tenga solo 23 años es, además, un voto de confianza por su parte en el futuro de la ciudad y en sus posibilidades profesionales.

No verlo así y obcecarse en proclamar la decadencia de Barcelona, como hacen los detractores más cenizos, es un error mayúsculo y un desgaste estéril. Sobre todo, cuando el talento local forjado y experimentado en el extranjero, se reconecta con la ciudad, la enriquece y le hace ganar músculo. Seguro que López-Balcells y otros como él están de acuerdo.