En política, también es mejor siempre un mal acuerdo que un buen pleito

La UE no tiene una prensa que le escriba

Los medios de información de referencia en los despachos de la UE en Bruselas son el Financial Times (FT) y Politico. Uno editado en la Gran Bretaña y el otro propiedad de una empresa norteamericana. Algo similar ocurre con tres de las llamadas 'Big Four' en el mundo de la consultoría empresarial estratégica que también son de capital anglosajón. Diría que la información y los 'insights' que reciben quienes tomas decisiones en los gobiernos, en las empresas y en los sindicatos son hoy tan o más importantes para construir la autonomía estratégica europea que los servidores de Huawei, el sistema de defensa, los microchips o las fuentes de energía. No es extraño pues que en la lectura de los acuerdos arancelarios firmados por Úrsula von der Leyen y Donald Trump se haya inclinado hacia la sensación de derrota europea. Con cierto cortoplacismo, muchos medios se han fijado en el impacto de los gravámenes en las exportaciones de cada país y en la imposibilidad de eliminarlos en ciertos sectores clave como el cava o el vino. Es una parte de la lectura que hay que hacer, pero no la única. Trump usa los aranceles para su estrategia subastera y busca dos cosas: favorecer el consumo de productos fabricados en Estado's Unidos y también en aquellos países que son menos refractarios a los productos y servicios norteamericanos. ¿Un 15% de sobrecoste significa que Europa va a perder el mercado norteamericano? Solo en los casos en los que los consumidores encuentren una oferta autóctona similar que ahora será más barata o de un tercer país con menos aranceles que los impuestos a la UE. En el caso del vino, por ejemplo, ¿pueden los vinos locales absorber más demanda? Difícil si, por ejemplo, no encuentran personal porque no hay paro y se prohíbe la inmigración. ¿Pueden los americanos pasar a beber vino francés, alemán o italiano? No, porque tienen los mismos aranceles. ¿Y chileno o australiano? En ambos caos tendrán un arancel del 10%. Malo, pero superable. En todo caso, la UE ha hecho bien porque en el caso de un subastero como Trump la prioridad es salir de su punto de mira de manera que es mejor siempre un mal acuerdo que un buen pleito.

Nadie cree en las autonomías

Aunque ni las causas ni las consecuencias sean comparables, a nivel de comunicación y en parte de gestión, hay cierto paralelismo en la secuencia de los hechos entre la dana valenciana y los incendios del oeste español. El Gobierno de España toma, de entrada, una posición pasiva para que quede claro que, competencialmente, el asunto es autonómico. A la primera que algo falla, los rottweilers digitales de Moncloa se lanzan a la yugular del presidente autonómico de turno caso de ser del PP acusándolo de estar en manos de los negacionistas y libertarios de Vox. En ese momento, Feijóo desde la oposición aprovecha para cargarle las culpas a Sánchez y este le hace la cobra asegurando que si alguien necesita algo que lo pida. Mientras, el agua va bajando por los barrancos o los bosques siguen quemando. Qué lejos quedan aquellos días de la pandemia en los que el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa protagonizó un ejercicio modélico de cogobernanza, de acuerdo con lo que señala la Consitución. Y solo la voz discordante de Isabel Díaz Ayuso alimentó el disenso. Pero claro, entonces del PP no tenía líder nacional. O así parecía. Esta dinámica no hace más que beneficiar electoralmente a Vox porque da a las comunidades autónomas un aspecto de mero chiringuito en el que se libran batallas en las que solo cuentan los líderes llamados nacionales. Sánchez toma aspecto de oposición de la oposición y ensombrece a sus candidatos autonómicos a los que dice promocionar. Y Feijóo vuelve a exhibir una ansiedad que acaba por obligar a sus presidentes autonómicos a desdecirse, enviando mails sin sentido. De manera que los que deberían traslucir su modelo de gestión acaban pareciendo secundarios de lujo. Para todos sería mejor un mal acuerdo en la gestión de las emergencias que no este pleito permanente.

FT entra en campaña

Los adversarios de Pedro Sánchez han logrado esta semana un triunfo inesperado. Mientras España vivía un infierno forestal, la portada de uno de esos medios de referencia en la UE, el FT llevaba una enorme fotografía de Pedro Sánchez con su esposa para ilustrar que el juez Peinado cita como investigada a Begoña Gómez y a su asistente personal en Moncloa. Una imagen que lamina una de las pocas vías de oxígeno político que le quedan en esta legislatura agónica. Quizás Sánchez paga ahora el argumentario de los primeros días de este caso. O considere que FT también es un pseudomedio. Mejor un mal acuerdo.