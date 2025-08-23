El catalán y la minifalda

¿El catalán se ha hecho antipático a basa de querer hablarlo en todos los ámbitos? ¿Hay que despolitizar la lengua? ¿El procés ha alejado del catalán a sectores refractarios a la independencia?

Hemos oído muchas veces estas preguntas. El president Carles Puigdemont las pronunció en la Universitat Catalana d’Estiu, de Prada de Conflent. Posicionamiento que definió como una falacia, que solo pretende revertir la culpabilidad hacia la lengua y sus hablantes; vaya, toda una manipulación. Como aquella sentencia judicial que justificaba la agresión sexual a la joven de 16 años porque llevaba una minifalda y provocaba. Eso es culpar a la víctima. Solo que el acto de violencia lingüística, aunque diluya nuestra identidad, lo asumimos como "normal".

Cuando nos hacemos la manicura, vamos al médico o compramos un helado, ¿tenemos que hacer simpático el catalán? Las lenguas no son simpáticas o antipáticas, son útiles o no, nos gustan o no. Parecería que el catalán tiene el mismo amparo legal que el castellano. Pero en Catalunya, les Illes y el País Valencià, el deber de saber la lengua no se refiere a la propia, sino al castellano. Usar el catalán es un derecho y no un deber, una inferioridad jurídica.

Cincuenta años después de la muerte de Franco, nadie ha pedido perdón en nombre del Estado por haber condenado a la población al analfabetismo en su propia lengua. El esfuerzo por revertir esta agresión es insuficiente. Especialmente a raíz del peso demográfico de las personas inmigrantes, que en Catalunya representan el 17% de la población global (INE); la comunidad autónoma con más inmigración. Sin planificación y herramientas, no puede esperarse que los recién llegados en busca de una oportunidad se integren solos. Excluirlos del relevo generacional lingüístico comporta pérdida de hablantes. Y eso es importante, porque la lengua constituye el eje de la integración.

Es necesario, pues, que en tal situación de desigualdad, se sitúe al catalán en todas las negociaciones políticas. Y que, sin intentar hacernos los simpáticos, hablemos catalán en todas las oportunidades.