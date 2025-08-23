El fuego arruina, prevenir ahorra

Cada hectárea de bosque quemada cuesta unos 24.000 euros apagarla y reforestarla. En cambio, prevenir los incendios habría costado alrededor de 500 euros por hectárea. Estos datos resumen una realidad incómoda: estamos gastando 50 veces más en apagar incendios que en evitarlos. En este artículo se analizan los distintos tipos de costes de los incendios.

Según el sistema europeo Copernicus, hasta el 19 de agosto se han calcinado 382.607 hectáreas en España, mucho más que en 2022, que ya era el peor año del siglo. La combinación de olas de calor, sequías extremas y veranos cada vez más largos, fruto del cambio climático, ha disparado el riesgo. La conocida “regla del 30” —temperaturas por encima de 30 grados, humedad por debajo del 30% y vientos superiores a 30 km/h— ha creado el escenario perfecto para el fuego. Las consecuencias humanas también son dramáticas: hasta el momento, siete fallecidos y más de 31.000 personas evacuadas de sus hogares, además de decenas de heridos y pérdidas en el patrimonio natural y productivo que tardarán décadas en recuperarse.

Los incendios generan muchos costes. El primero es el de extinción. Incluye medios aéreos, vehículos, brigadas, equipos de protección y logística. Según la Asociación Nacional de Empresas Forestales (ASEMFO), apagar una hectárea puede costar hasta 19.000 euros. El segundo coste es el de reparación. Reforestar una hectárea cuesta unos 5.000 euros, según Reforesta. Si sumamos extinción y reparación, llegamos a 24.000 euros por hectárea. Con las 382.607 hectáreas quemadas en 2025, la factura alcanza los 9.182 millones de euros.

Pero hay más. Se pierde biodiversidad: especies animales y vegetales. También hay pérdidas millonarias en infraestructuras y explotaciones agrícolas. Los ganaderos se quedan sin pasto y con mayores costes de alimentación. El valor de la vivienda cae en las zonas afectadas. Las primas de seguros suben. Se interrumpe el transporte, la industria y el turismo. Son miles de millones de euros adicionales y un daño ambiental incalculable. A esto se suman los costes personales: vidas perdidas, enfermedades respiratorias, estrés postraumático en población y equipos de emergencia, evacuaciones masivas, secuelas psicológicas y pérdida de productividad laboral. Si añadimos todo lo cuantificable, el coste total es varias veces superior a los 9.182 millones de euros.

Frente a este panorama, la prevención es mucho más barata. Según el Foro de Bosques, limpiar montes, hacer quemas controladas, fomentar el pastoreo o financiar brigadas preventivas puede costar unos 500 euros por hectárea. Si se hubieran invertido 500 euros en cada hectárea quemada este verano, el coste habría sido de 191 millones de euros, frente a los 9.182 millones que cuesta apagar y reparar. Pese a ello, el Tribunal de Cuentas Europeo ha venido denunciando con poco éxito deficiencias importantes en las políticas de prevención en nuestro país. En algunas regiones, además, se han reducido los costes de prevención, priorizando otras cuestiones.

Las soluciones existen y ya funcionan en otros países. Se han reducido incendios con brigadas locales y pastoreo extensivo. También con quemas prescritas, que eliminan de forma controlada el exceso de vegetación, y con vigilancia comunitaria para la detección temprana y el cuidado del territorio. La experiencia demuestra que estas medidas reducen la superficie quemada y los costes de extinción. Se necesita un cambio profundo: profundizar en las medidas de prevención, más financiación para gestión forestal, incentivos fiscales, coordinación entre administraciones, formación de brigadas locales e innovación tecnológica para anticiparse al fuego.

Cada euro invertido en prevención ahorra decenas en extinción y reparación; y mucho más si sumamos las pérdidas en agricultura, ganadería, vivienda, turismo, biodiversidad, salud pública y productividad laboral. El verano de 2025 nos deja una lección clara: el precio del fuego es infinitamente más alto que el de la prevención. Es urgente tomar medidas. Porque, como recordaba Jaume Perich: “Cuando el monte se quema…” algo nuestro se quema.