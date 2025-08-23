El ciclismo y las banderas

Deben existir pocos deportes donde la convivencia de banderas sea tan explícita, visible y pacífica como en el ciclismo. Y, al mismo tiempo, habrá pocos deportes en los que el escenario sea un aliciente tan apetitoso para cualquier tipo de reivindicación, política o social. Por dos razones sencillas: la carretera y el tiempo que dura el evento. En una ascensión a un puerto de primera o en la llegada a la meta vemos, estratégicamente situados, portaestandartes que animan al corredor de la patria, que reivindican una patria sin Estado o que lucen los colores constitucionales. Con armonía y "variedad cromática", como decía una crónica de hace tiempo. Seguro que el lector puede evocar imágenes de picos pirenaicos donde se mezclan sábanas que reclaman el regreso de los presos a Euskadi (“Euskal Presoak Etxera”) con banderas españolas, y también tenemos en la memoria banderas corsas y bretonas, en el Tour, justo al lado de la tricolor francesa. Y no recuerdo ningún altercado, ningún conflicto destacable. Es lo que tiene la carretera, que cabe todo el mundo.

Pero, claro, una carrera ciclista dura muchos días y hay muchos kilómetros, y la tentación de salir en televisión o en las primeras páginas con tu mensaje es enorme. El año pasado, por ejemplo, en la Vuelta, la cima del Cuitu Negro fue un mar de banderas palestinas en protesta por la participación del equipo Israel-Premier Tech, que tuvo que disimular su filiación y que este año vuelve a la ronda española. O la campaña abertzale cuando el Tour 2023 empezó en el Guggenheim con banderas vascas al viento y con el lema “Donde hay ciclismo, hay una ikurriña, welcome to the Basque Country”.

Y más allá de todo esto, el ciclismo y Catalunya. O el ciclismo y la Vuelta a España. O, para ser más precisos, la Vuelta y las comarcas de Girona. Ya ocurrió hace veinte años, con una contrarreloj en Lloret y una etapa que salía de La Vall d'en Bas y pasaba por Olot. Dos activistas de un desconocido grupo llamado Països Catalans Insubmisos se encadenaron en la Plaza Clarà y mostraron una pancarta: “Esto no es una colonia, autodeterminación". Los organizadores variaron ligeramente el recorrido y el pelotón se fue a Andorra. Olot-Andorra, como este año. Y hace poco, en 2023, el espectáculo deplorable de los bidones de aceite que estuvieron a punto de ser derramados entre Súria y Arinsal, al paso de los ciclistas, y las chinchetas en la carretera, que ocasionaron un montón de pinchazos.

Esta vez, no se habla de una Vuelta que "no es bienvenida y que nos invade". La ANC se limita a alentar a la ciudadanía para “llenar de esteladas” las etapas de Figueres y de Olot, promovidas y enaltecidas (¡no lo olvidemos!) por gobiernos municipales y provinciales del partido de Puigdemont. Y si hay algún independentista que se plantee el sueño húmedo de ir más allá, que piense que la Vuelta a España sale de Turín y que después pasa por los Alpes franceses. El trayecto 'gerundense' podría ser bien visto como otra previa en el extranjero, antes de que la Vuelta empiece de verdad en Huesca. Acogimiento y ciclismo, pues.