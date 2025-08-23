Opinión | CORTO Y AL PIE
Gemma Martínez

Gemma Martínez

Directora adjunta de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA

El Barça debe hablar ya del Camp Nou

El Camp Nou, en obras este julio pasado en Barcelona.

El Camp Nou, en obras este julio pasado en Barcelona. / ZOWY VOETEN

El 14 septiembre está marcado en rojo en el calendario del Barça. Ese día la afición esperaba ver por primera vez a su equipo en casa esta temporada. Antes, habrá jugado tres partidos lejos del Spotify Camp Nou. Pero la vuelta al estadio para el partido contra el Valencia parece una quimera cada vez más alejada de la realidad. El Barça ha firmado un convenio para jugar en Montjuïc hasta febrero, pero no puede jugar contra el Valencia en esas fechas. Salvo un milagro, tendrá que elegir un escenario alternativo, como ha hecho con el inicio de la Champions. Dejar de alimentar las dudas de la afición y explicar la verdad a tiempo, por muy incómoda que pueda ser, es mejor que el silencio.

Buena parte del debate público está centrado estos días en si el equipo conseguirá o no los permisos a tiempo para el 14 de septiembre. Lo relevante, sin embargo, es saber en qué estado se encuentra el estadio y si existen deficiencias que retrasan la presentación del certificado de finalización de la obra por parte del club. Sin él, es imposible obtener después la preceptiva licencia de primera apertura que la Administración tarda en conceder entre tres y cinco meses. Así se lo contaba ayer Xavier Vilajoana, presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España, a Francisco Cabezas. 

Aunque el club llegara a presentar la licencia de fin de obras en breve -dice que espera hacerlo cuanto antes-, acelerar el proceso burocrático por ser quien es está fuera de lugar. Ninguna administración seria lo hará. Además, las prisas nunca son buenas consejeras, sobre todo, cuando se juega con la seguridad y la integridad de los aficionados. Como bien recordó esta semana el teniente de alcalde de Seguridad de Barcelona, Albert Batlle, en 'RAC 1' el estadio Olímpico ya sabe lo que es sufrir unas inundaciones tras inaugurarse antes de tiempo, en 1988.

Cabe esperar que el club ya sepa dónde va a jugar contra el Valencia y que lo explique pronto. Una institución como el Barça no puede estar mucho más tiempo sin oficializar cuándo va a disputar su primer partido en casa. 

