Arturo Pérez-Reverte ha confeccionado el pasatiempo cultural del verano, consistente en encajar con criterio jerárquico las piezas de Velázquez, Goya y Picasso. Hay que empezar estipulando que la inclusión del tercer vértice en la Artísima Trinidad obliga a olvidar el mediocre 'Guernica', y no solo por las diatribas aceradas de Eduardo Arroyo o Antonio Saura contra el macrolienzo. También se deben despreciar las evasivas de los equidistantes, que escudan su inhibición valorativa en que los artistas no son comparables. Discrepaba Gabriel García Márquez, convencido de que todas las obras literarias pueden someterse a ese juego, y sobre todo Óscar Tusquets, en su muy valioso 'Todo es comparable'.

En este caso y sin más titubeos, la cronología define al podio. Primero, Velázquez, seguido de Goya a mínima distancia y con Picasso en la tercera plaza mundial, que decreta el fin por agotamiento de la pintura, con la posible excepción de Francis Bacon. Por este orden, por esta orden. La obra velazqueña es tan portentosa que, en cuanto dejas de verla, piensas que no ha existido jamás. De ahí la respuesta canónica del mejor filósofo y clasificador artístico, Salvador Dalí, cuando le preguntaron qué salvaría de un hipotético incendio del Museo del Prado. «Pues Dalí se llevaría nada menos que el aire, y específicamente el aire contenido en 'Las Meninas', que es el aire de mejor calidad que existe». En la arbitrariedad que licencian las obras de creación, preserven en mi caso la atmósfera de 'Las hilanderas'.

Un español en ejercicio no puede juzgar a Goya, porque lo carga de prejuicios raciales y sospecha que podría ser pintor de cámara de Díaz Ayuso. Con la ayuda de la biografía de Robert Hughes, la segunda plaza del aragonés queda afianzada. Cuesta no emparentarlo con Beethoven, y no solo por la sordera compartida. Lo cual retrasa a Picasso como a Maradona cuando lo comparan con Messi. No debe olvidarse a los usurpadores que insertan a un Caravaggio por exigencias del mercado, o a los siempre entrometidos Rembrandt y Van Gogh. Busque, compare, y si encuentra algo mejor no podrá comprarlo.