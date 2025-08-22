Puerto vivo o puerto muerto

La propuesta por el Liceu Mar que se presente al concurso de ideas deberá insertarse en un ámbito de reflexión urbanística amplio, que incluye todo el Moll d’Espanya, el fin de Via Laietana, la plaza de Correus y una franja perpendicular a ambos lados incluyendo, por un lado, el Moll de la Fusta y, por el otro, el paseo Joan de Borbó con el entorno del Palau de Mar. / EPC

Un día le preguntaron a Oriol Bohigas qué era lo más bonito de Barcelona. Su respuesta: la lámina de agua del Port Vell. ¿Por qué? Por escasa. Hasta los ochenta, la relación de la ciudad con el puerto se limitaba a unos pocos metros. Entre la carabela y las Golondrinas podía uno bajar seis escalones para tocar el agua, una zarzuela diésel de pescado panza arriba y olor a mar currado. El Moll de la Fusta marca el pistoletazo de salida de la mayor revolución urbanística de esta ciudad en 125 años, la recuperación del litoral.

El Moll se inaugura antes de los Juegos Olímpicos, con la llegada de un gigantesco Cobi flotante vitoreado por la multitud, que había bajado por las Ramblas abarrotando los nuevos espacios públicos. El proyecto resuelve las exigencias del tráfico, sustituyendo tinglados por un sistema de franjas con puentes levadizos, farolas clásicas y chiringuitos.

Desde entonces, la Autoridad Portuaria colecciona despropósitos. Mientras Amsterdam combinaba vivienda pública y privada en el muelle de Borneo, Barcelona erigía un acuario, un centro comercial, cines, un transatlántico de oficinas mineral y un hotel con forma de cuchillo de pescadería. Luego privatizó el frente de la Barceloneta en la dársena de Comerç, regalándola a una flota oligarca. Embrutece con circos, ferias y cruceros. La gente pasa de la Copa América. Su penúltimo conato, la estafa del Hermitage . Ahora viene con el Liceu, que no tiene dinero propio y nos tocará pagar a los demás.

La propuesta aplana las lomas impostadas del Moll d’Espanya y construye un túnel hasta el párking. Ojalá las excavadoras siguieran con la demolición del Maremágnum, el Aquarium y el Imax para ofrecer a la ciudad vistas y un jardín de halófitas donde los vecinos pudieran bajar al fresco, a jugar con los críos y pasear al perro. Puestos a tunelar, que enlacen trenes: Morrot con França. Cuarenta años después del Moll de la Fusta, la relación de la ciudad con su litoral portuario ofrece márgenes de mejora.