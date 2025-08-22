¿Es posible frenar la proliferación de armas nucleares?

"Si en algún ámbito puede destacar la tarea del sistema de Naciones Unidas es en la no proliferación de armas nucleares".

Diez años después de la explosión de la bomba atómica de Hiroshima y como consecuencia de la radioactividad, una niña de 12 años llamada Sadako Sasaki desarrollaba leucemia. Inspirada por la leyenda y siguiendo a la tradición del origami, se propuso hacer 1.000 pájaros de papel como deseo de buena salud. Es fácil encontrar libros con su historia. En este año del 80 aniversario de los primeros ataques nucleares sobre población civil, el secretario ejecutivo de la CTBTO (Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares), el australiano Robert Floyd, la recordaba desde Japón. “Hoy en día, millones de grullas se doblan y se envían a Hiroshima; cada una es un mensaje de paz y esperanza”.

Con sede en Viena, la CTBTO no es ni la mayor ni la más conocida organización del sistema de Naciones Unidas. Sin embargo, su rol es crucial. En 2006, su red global de sensores IMS fue capaz de detectar el primer test nuclear de Corea del Norte —por aquel entonces, el sistema solo funcionaba a un 60% de sus capacidades—. La CTBTO nacía en 1996 para llevar a cabo la aplicación de un tratado internacional que prohíbe las explosiones atómicas, impide la proliferación de armas nucleares, así como el desarrollo y ensayos de nuevas bombas, apoyando el desarme. 187 países lo han firmado y 178 lo han ratificado. Entre ellos, no están potencias nucleares como los Estados Unidos, China, Rusia, India, Pakistán, o la propia Corea del Norte. Tampoco Israel, Irán, o Arabia Saudita, entre otros.

En un evento celebrado este invierno en el Instituto Cervantes de Viena, el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA/IAEA), Rafael Mariano Grossi —posible candidato a sustituir a António Guterres como secretario general de la ONU en 2027—, habló sobre el compromiso de Naciones Unidas con la paz. El dignatario argentino recordó que la primera resolución adoptada en la historia de la ONU, en 1946, tenía como objetivo “abordar las cuestiones planteadas por el descubrimiento de la energía atómica”, incluyendo la cuestión del armamento nuclear.

Desde el inicio del conflicto en Ucrania, la IAEA ha mantenido inspectores —incluyendo a españoles— en centrales atómicas en la línea del frente, como en Zaporizhzhia . Esta presencia permanente ha sido crucial para reforzar la seguridad nuclear y prevenir ataques o accidentes que pudiesen causar desastres nucleares. El propio Grossi ha visitado Ucrania en varias ocasiones. En 2005, la IAEA fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz.

El riesgo de fabricación de armas atómicas por parte de Irán se puso de manifiesto con motivo de los recientes bombardeos israelís y estadounidenses a las instalaciones nucleares persas. Poco después, Irán cesaba la cooperación con la IAEA y sus inspectores tenían que abandonar el país. Con ello, crecía la incertidumbre acerca de la efectividad de los bombardeos, así como del riesgo de fabricación de armas nucleares por parte de la República Islámica. El U.S. Naval Institute (USNI) estima que los misiles balísticos de medio alcance (MRBM) iraníes de la familia Shahab-3 —aparentemente basados en los Hwasong-7 de Corea del Norte— tienen un alcance de unos 2.000 km, con lo que llegarían a países de la UE —y de la OTAN— como Rumanía, Bulgaria, Grecia, y partes de Polonia. A ello se unen las sospechas de servicios de inteligencia occidentales acerca del potencial desarrollo de misiles de largo alcance, utilizando tecnología dual del programa espacial iraní. A lo que se añaden las amenazas hacia Europa proferidas desde televisiones rusas, de las que se hizo eco EL PERIÓDICO.

En Marzo, me preguntaba si Europa “debe abrazar la opción nuclear”. Ahora, no es de extrañar que la prensa alemana especule abiertamente acerca de dicha opción, reportando sobre los “requerimientos necesarios” para la construcción de la bomba. “Políticos, científicos y expertos exigen un escudo propio de protección europeo —bajo liderazgo alemán—”, afirma el Handelsblatt.

La sede de la CTBTO expone el historial de ensayos atómicos desde 1945. Suman más de 1.000. En solo un año, 1962, hubo más de 170 explosiones. Los últimos ensayos detectados son de 2017.

Entramos en una nueva fase de incertidumbre. Sin duda, se les echa trabajo encima a CTBTO e IAEA.