Policía de verano

Dos agentes de la Policía Local de Mataró frente a un piso en el que los vecinos han colocado barras antiocupas, en una imagen de archivo / FERRAN NADEU

Llega el verano y muchos municipios de Catalunya ven cómo su población se multiplica: algunos la duplican o triplican (Salou o Tossa), otros la cuadruplican (Port de la Selva) e incluso hay quienes la quintuplican (Pals). Sin embargo, sus servicios públicos no crecen al mismo ritmo. La atención primaria, el transporte o las brigadas municipales se resienten, y también los cuerpos policiales, que deben gestionar localidades que pasan de estar vacías a masificarse sin aumentar sus recursos. A ello se suma la dificultad de organizar los turnos de vacaciones sin dejar desprotegidas las necesidades ciudadanas.

Este reto estacional se combina con un problema estructural: Catalunya cuenta con 217 cuerpos de policía local (dato del Idescat 2022), lo que dibuja un mapa muy desigual de presencia policial. Aunque los Mossos d’Esquadra fueron creados como policía nacional de Catalunya con competencias en todo el territorio, su despliegue se planifica en función de múltiples factores. No es tan sencillo como mover agentes de un municipio a otro según la demanda. Además, la competencia —a veces insana— entre ayuntamientos para atraer a los mejores agentes provoca que algunos municipios queden prácticamente desmantelados. El resultado es un sistema policial fragmentado y con tensiones serias, que se agravan especialmente en verano.

A este escenario se suma un fenómeno conocido: en algunos cuerpos policiales los sindicatos han utilizado las bajas médicas como huelga encubierta, añadiendo presión al gobierno local y abriendo un debate incómodo: ¿qué ocurre si el 95% de los agentes de un mismo cuerpo no se presentan al servicio? Lo inmediato es pedir que los Mossos cubran el municipio, pero esa no puede ser una solución estable.

En paralelo, han reaparecido otras figuras, como los vigilantes municipales, que ofrecen más flexibilidad a los ayuntamientos pero a costa de menor formación y, por tanto, de menos capacidad que una policía local. El vecino puede percibir su uniforme como garantía, pero sus competencias son limitadas y su margen de actuación mucho más estrecho.

Algunas voces defienden que la salida pasa por unificar los cuerpos en una sola policía con competencias plenas, pero esa propuesta choca con la autonomía municipal y con el peso histórico de muchas policías locales. El debate no es nuevo, pero sigue sin resolverse, en parte porque nadie quiere ceder parcelas de poder ni renunciar a símbolos de identidad local.

Lo indiscutible es que ninguna ciudad puede contratar a personas “salidas de la nada” durante unas semanas de verano. Ser policía no es un diploma exprés obtenido con un curso online: requiere formación, compromiso y un coste para las arcas públicas que solo se justifica con la incorporación estable de nuevos agentes. La realidad social cambia, y las instituciones no pueden mirar hacia otro lado. Tal vez ha llegado el momento de abrir el debate, asumir que el modelo actual no responde y explorar soluciones innovadoras, que permitan adaptarse a una sociedad que cada verano se multiplica y reclama sentirse segura.