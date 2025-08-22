Helados y lengua catalana

He contado alguna vez que mi abuelo tenía un amigo funcionario, de los de ventanilla cara al ciudadano, que en plena posguerra insultaba, amenazaba y denigraba en público a quien osara dirigírsele en catalán. Los pobres payeses que, procedentes del campo, venían a la capital para llevar a cabo cualquier trámite, regresaban al pueblo humillados y con el rabo entre las piernas por no haberle hablado al funcionario en cristiano, el idioma de los vencedores. Por la tarde, tras haber abroncado a otro catalán, el hombre se acercaba al café para jugar a las cartas con los amigos, mi 'avi' Enric entre ellos, y nada más sentarse, les soltaba, con una sonrisa pícara:

-Avui he fet un altre catalanista.

Lo mismo, pero en sentido inverso, están haciendo quienes se pasan la vida denunciando, agrediendo e insultando a quienes no hablan catalán. Una de dos: o son completamente estúpidos, o intentan sumar militantes a la causa del anticatalanismo a fuerza de convertir en antipática y totalitaria la lengua catalana. Me imagino a quienes atacaron hace pocos días a la heladería Dellaostia, primero en las redes y más tarde físicamente, llegando a su casa y anunciando orgullosos a su familia:

-Hoy he hecho otro anticatalán.

Más que un anticatalán, habrá hecho unos cuantos, porque gracias a las redes sociales -herramienta de la que carecía el amigo de mi abuelo- hoy una sola acción como la mencionada sirve para convertir a un montón de gente en anticatalana, he ahí una de las ventajas de la modernidad. Ignoro por qué extraño método deductivo esos talibanes de la lengua han llegado a la conclusión de que la mejor manera de promover el catalán es denunciando, sancionando, insultando y vandalizando negocios, si hasta a mí me vienen ganas de renunciar a su uso. Por joder, más que nada. Tampoco sé si ese sistema, digamos vehemente, de normalización lingüística, funciona en todas partes. No me imagino al dueño del bar Cuéllar dejándose intimidar por esos cruzados del catalán, y eso que Antonio lo habla perfectamente, no en vano fuimos los dos al mismo colegio de pago, pero lo de imponer lo que sea nunca ha sido bien recibido en el barrio de Vila-Roja, todavía andan los lacistas buscando barranco abajo las urnas que quisieron colocar ahí el famoso 1-O. Más bien creo que si acudieran al bar Cuéllar terminarían ellos hablando en castellano, y hasta en latín, rezando sus oraciones.

Uno tiene la mala costumbre de hablar en catalán a quien le habla en catalán, en castellano a quien le habla castellano e incluso en francés a quien le habla en francés, una vez hasta lo intenté en inglés con una inglesa, con intenciones nada honestas, que es la única utilidad que tienen las lenguas. Por si fuera poco, a uno le importa un bledo el futuro del catalán, e incluso su presente -como el de todas las demás lenguas-, quienes aman una lengua como si fuera un hijo me merecen el mismo desprecio que quienes aman a una mascota como si fuera un hijo. Las lenguas y las mascotas están ahí para hacernos compañía, y cuando se mueren, adoptamos otra y a otra cosa, mariposa.

Por otra parte, comprendo que el fracaso de la republiqueta empuje a sus fieles a buscar alternativas, ya que no seremos jamás un Estado independiente, fomentemos por lo menos la sardana, el catalán, el pan con tomate, el serial de sobremesa de TV3, los chistes de Toni Albà y los versos de Martí i Pol. Nada de eso nos dará para sentarnos en la ONU, tal como nos prometieron, pero nos las podremos seguir dando de diferentes, aunque no de superiores como nos gustaría, para eso sobrarían en la lista TV3, Albà y Martí i Pol, que nos hunden sin remisión en el tercer mundo.

Como he dicho al principio, los cruzados del catalán equivocan la táctica, están consiguiendo el efecto contrario. Si de verdad quieren terminar con el castellano en Catalunya, no deberían detenerse ahí, no basta con señalar negocios y pintar en sus fachadas. El lógico siguiente paso es romper los cristales de los negocios propiedad de castellano parlantes -de noche y al amparo de antorchas, por supuesto-, posteriormente prohibir por ley que se casen con catalanoparlantes y, al final, encerrarlos en campos de trabajo, advirtiéndoles que ese trabajo los hará libres. Y ducharlos, sobre todo, ducharlos. Si con este sencillo método consiguieron hace casi un siglo en Alemania acabar con el 'yiddish', no veo por qué sus discípulos catalanes no podrían eliminar de Catalunya el castellano. Probablemente todo empezó en Berlín, el día que un ario quiso tomar un helado de vainilla y el dependiente le respondió en 'yiddish'. Hay cosas que no se deben tolerar.