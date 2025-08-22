Colombia: sin paz ni seguridad

Dos atentados de los clanes de la droga en Colombia causan al menos 18 muertos y decenas de heridos. En la imagen, el lugar en el que ha explotado un camión en las afueras de una sede militar en Cali. / ERNESTO GUZMÁN JR. / EFE

Este jueves, dos acciones violentas se llevaron por delante la vida de 18 personas en Colombia. Cinco civiles murieron al explotar un camión bomba en Cali y 13 militares perdieron la vida cuando el helicóptero con el que se dirigían a una operación de erradicación de marihuana fue alcanzado por un dron, en Antioquia. Con ello, el número de víctimas provocadas por masacres, en 2025, se eleva a 165. Esta cifra, y el asesinato del candidato opositor Miguel Uribe, ponen en entredicho la política de Paz Total que el presidente Gustavo Petro anunció a finales del 2022. Las personas muertas en actos violentos desde que llegó al poder alcanzan el millar, poniendo de manifiesto que esa estrategia no va acompañada de una consistente y eficaz política de seguridad.

Teniendo en cuenta el carácter endémico y complejo de la violencia en Colombia -basta con recordar que Colombia vivió cuatro décadas, entre 1920 y 1960, que pasaron a la historia con el nombre de La Violencia-, donde se mezclan grupos guerrilleros e intereses vinculados al cultivo y explotación de la droga sin que exista una clara delimitación entre ambos, la estrategia de Paz Total parecía interesante. Se trataba de abrir negociaciones con todos los grupos violentos, como continuidad del diálogo llevado a cabo por antecesores de Petro, de signo liberal, que condujo a acuerdos de paz con las FARC, el principal grupo guerrillero colombiano, en 2016. Con este propósito, el Gobierno de Petro inició negociaciones con el ELN, un grupo guerrillero que todavía no ha dejado las armas, con dos disidencias de las FARC que se opusieron a los acuerdos de 2016 y también con el Clan del Golfo y otros grupos de narcotraficantes. Sin embargo, el resurgir de la violencia indica las dificultades de tratar con criterios de conversaciones para una paz negociada con grupos que actúan con lógica de delincuencia organizada. Hay indicios que vinculan los atentados de los últimos dos años a una deliberada voluntad de los grupos violentos de consolidar sus dominios territoriales con el fin de acudir a una eventual negociación desde una posición de fuerza. Ello constituye una pesadilla para los sectores más vulnerables de la sociedad colombiana, que sufren formas muy diversas de violencia. Una de las más horribles es la colocación de minas antipersonas alrededor de escuelas rurales, para alentar a los adolescentes a abandonarlas y sumarse a las filas de los grupos terroristas.

El presidente colombiano ha reaccionado calificando a todos los actores de actos violentos como grupos terroristas. Ahora hace falta que articule una política de seguridad que dé confianza a la población, sin la cual la llamada Paz Total será un espejismo. Por otra parte, este deterioro de la situación en Colombia coincide con recientes movimientos de la flota norteamericana delante de las costas de Venezuela y la acusación al presidente Nicolás Maduro de ser un agente de la droga en el continente. También se produce cuando aumentan las tensiones entre México y EEUU, que ha planteado la posibilidad de una intervención armada en este país para luchar contra los carteles de la droga. La necesidad de que Petro refuerce la seguridad de su país no es solo una exigencia interna de Colombia, sino también un requisito para evitar un conflicto de mayores proporciones.