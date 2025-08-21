Un Pujol de cine

La rehabilitación de Jordi Pujol está en marcha desde hace meses. El juicio por asociación ilícita y blanqueo de capitales contra él y su familia comenzará el 10 de noviembre y tal vez allí se aclare alguna cosa. Todavía hay tiempo para nuevos ejercicios de conmiseración. El último, la película 'Parenostre', es un compendio de la tesis que TV3 viene machacando desde 2014. A saber: Pujol, héroe de la resistencia al franquismo y 'deus ex machina' de la reconstrucción nacional, es víctima de una cacería judicial por parte del pérfido Estado español para intentar frenar el 'procés', aprovechando un desliz fiscal del atareado padre de familia y la ambición de riqueza de sus hijos.

El melodrama es infumable. Tan solo contiene un fogonazo cinematográfico, protagonizado por el personaje de mosén Ballarin. El cura amigo, fumando un habano, le viene a decir al apesadumbrado expresidente: bueno, sí, Jordi, esta es una historia de amor por el país y por la familia, pero también por el poder. El guionista se olvidó de redondear la frase con una referencia al error cometido por la familia Pujol-Ferrusola, al pensar que tenía patente de corso para enriquecerse sin miramientos por ser el padre quien era, como si el país le debiera algo más que el buen sueldo que percibía.

Imagino que para conocer la versión de Pujol habrá que esperar al libro que ya tendrá escrito y que un editor fiel custodia. En el relato de este 'affaire' chirrían muchas cosas. Una de ellas, la tesis de considerarlo una actuación de la policía patriótica del PP para torpedear el 'procés'. Que el comisario Eugenio Pino maniobró contra la familia Pujol ha sido ya sentenciado con un año de cárcel. Sin embargo, los espías de Villarejo debían proceder de la Luna para creer que Pujol tenía nada que ver con el 'procés' o que su procesamiento asustaría a los obcecados dirigentes independentistas. Pujol siempre fue acusado por el independentismo histórico de ser un lastre para la causa. Toda Catalunya estaba al caso de esta discrepancia.