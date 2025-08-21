El Port Vell, más abierto a Barcelona

El moll d’Espanya, al Port Vell de Barcelona, que serà reformat en el projecte del Liceu Mar. | MANU MITRU

La decisión de instalar en el Moll d’Espanya del puerto de Barcelona un 'spin off' del Gran Teatre del Liceu, el Liceu Mar, se convertirá en los próximos años en el desencadenante de la mayor transformación del Port Vell de Barcelona desde su reforma preolímpica, diseñada por Manuel de Solà-Morales. La conversión de los antiguos tinglados portuarios, separados físicamente de la ciudad, en un espacio abierto a los ciudadanos fue un éxito indiscutible. No obstante, con el paso de los años algunos de sus elementos han decaído (como sucedió con el Imax) o se ha demostrado que pueden ser mejorados (como el uso como espacio público del Moll de la Fusta y su conexión con el Moll d’Espanya).

Los primeros pasos de la transformación del puerto, asociados a la celebración de la Copa América y la apuesta de la ciudad por la economía azul, han iniciado ya un proceso que permite liberar espacio en los sectores portuarios más conectados con el continuo urbano. La compactación de las terminales de cruceros en ubicaciones más alejadas del centro y la creación de nuevos polos de actividad económica señalan un nuevo futuro a la Barcelona que mira al mar y también permitirán operaciones como el traslado del Reial Club Marítim al Moll de Barcelona (y que, a partir de 2032, se pueda plantear el del Reial Club Nàutic de Barcelona), liberando una lámina de agua entre el Moll d’Espanya y el Moll de la Fusta. Es un proceso imparable: las operaciones en perspectiva en el Port Vell suman una inversión de 240 millones de euros, que duplica la que se ha realizado en los últimos años. A ello, además, deben sumarse los ambiciosos proyectos de crecimiento del Port de Barcelona para aumentar la capacidad en actividades estratégicas como el tránsito de contenedores, la importación y exportación de coches o la electrificación de la operativa portuaria.

La operación del Liceu Mar es, por sí misma, una oportunidad para enriquecer el tejido creativo de la ciudad, con la potenciación de las actividades educativas y el Petit Liceu, la puesta en marcha de una temporada estable de danza y la creación del Centre Internacional d’Òpera de Nova Creació. Pero el concurso arquitectónico convocado el pasado mes de julio deja claro que no se tratará solo de situar un nuevo equipamiento en un espacio vacante, sino de transformar profundamente este sector del Port Vell en un elemento más abierto, más amable y más conectado con el resto de la fachada marítima de Barcelona. De los 57 millones de euros en que está presupuestado el proyecto Liceu Mar, el 42% estará vinculado a la reurbanización del espacio e irá a cargo del Port de Barcelona.

El proceso será largo, y no se espera que las obras del equipamiento cultural puedan empezar antes de cuatro años. El derribo del Imax y la construcción de un vial para los vehículos soterrado en toda su extensión son los pasos previos para que sea posible un proyecto que creará la posibilidad de disponer de un recorrido peatonal continuo tocando a las aguas del puerto, crear espacios de sombra que animen a circular sin trabas desde la zona del Palau de Mar, la Via Laietana y el Moll de la Fusta y eliminar obstáculos visuales. En este marco, el Aquàrium, un reformado Maremàgnum, el futuro Liceu Mar y un Nàutic con planes para potenciar el atractivo popular de actividades como la vela ligera y el remo podrán explotar todo su potencial y Barcelona, seguir abriéndose al mar.