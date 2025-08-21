Una oposición incendiaria

Pedro Sánchez y Alfonso Fernández Mañueco, en una de las zonas afectadas por los incendios en Villablino (León). / Efe

Isabel Díaz Ayuso denuncia que Pedro Sánchez quiere que se queme España. Elías Bendodo acusa a la directora de Protección Civil de ser pirómana. Tienen la luz verde de Alberto Nuñez Feijóo, quien nada más aparecer en escena la semana pasada atacó al Gobierno, según el modelo que ha seguido desde el 29 de octubre de 2024 con la dana de Valencia, de defensa del presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, y, ahora, del presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

Y, mira por dónde, Fernández Mañueco, que preside la comunidad con mayor número de incendios, acaba de presentar el informe de ejecución presupuestaria de los primeros seis meses de 2025. En el capítulo de Programas de Prevención y Extinción se contemplaban créditos por valor de 104,3 millones de euros. Pero de esa cantidad solo ha sido dispuesta, a 1 de junio de 2025, 50,6 millones de euros. Esto es: el 50%.

El portavoz del Grupo Parlamentario de Vox en las Cortes de Castilla y León, David Hierro, al ver las cifras de ejecución, dijo: «Estamos realmente preocupados porque no sabemos si los equipos de extinción de incendios cuentan con los medios suficientes para hacer frente a los incendios».

Pues, el exsocio del PP en el Gobierno castellano-leonés, no pudo acertar más.

No cuentan con esos medios por decisión política, no por falta de fondos, sino por una opción de política forestal.

¿Cuál ha sido esa opción?

“Mantener el operativo de incendios todo el año es absurdo y un despilfarro”, explicó en 2018 el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones y Fernández. Y esta óptica es la misma que explica que, en esta comunidad, casi la mitad de los bomberos forestales estén en empresas privadas.

¿Es absurdo y un despilfarro?

¿Qué está pasando en España?

Que al estar las competencias constitucionalmente en poder de las comunidades autónomas, el PP, que gobierna en ocho comunidades, ha visto venir la catástrofe al expandirse el fuego. Y ha puesto en marcha aquello de que el ataque es la mejor defensa.

En otros términos, ha incorporado a la demonización del sanchismo por la corrupción, la prostitución y la inmigración, también la piromanía o la complicidad o pasividad con los incendios.

Para que España se hunda, Díaz Ayuso 'dixit'.

Nadie es perfecto. Y por tanto, el Gobierno tenía que haber presentado, según quedó comprometido en un real decreto de 2022, una orientación para establecer políticas comunes de prevención en toda España. No lo hizo. Ha sido un error.

Pero las comunidades acuerdan sus políticas de prevención, porque está entre sus funciones constitucionales. No vale descargar la responsabilidad, que es irrenunciable desde el punto de vista del derecho administrativo, en la administración central.

Lo hemos apuntado aquí: cuando hay competencias consecutivas o sucesivas como, por ejemplo, en la prevención y extinción de incendios (estatutos de las comunidades autónomas, ley de montes, para citar solo algunos casos) solo se puede trabajar desde la buena fe.

Los derechos, en efecto, deben ser ejercidos de manera honesta y leal, dentro de los límites normales de su función, sin intención de perjudicar a otros.