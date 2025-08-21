Incendiar el Estado de las autonomías

Uno de los muchos vídeos de los incendios de este mes de agosto muestra a una vecina de una aldea afectada por la catástrofe denunciando el abandono de las instituciones y la falta de recursos para detener las llamas. El vídeo finaliza con la mujer exigiendo el mismo trato para su tierra que para Catalunya, en referencia a los privilegios de la financiación singular. La grabación fue ampliamente difundida en redes, sobre todo por cuentas vinculadas a la derecha y a la extrema derecha, y constituye un ejemplo de cómo la gestión de las catástrofes naturales se está utilizando no ya para generar agravios entre comunidades autónomas, sino para erosionar el Estado de las autonomías, una parte de la Constitución que nunca ha gustado a cierta derecha que, para según qué, tanto se llena la boca con el texto constitucional.

En menos de un año, España ha sufrido dos catástrofes naturales que, aunque distintas en forma, comparten fondo: la dana que anegó el Levante en otoño pasado y los incendios de este agosto, que han arrasado decenas de miles de hectáreas y dejado un reguero de pérdidas materiales y humanas. Dos episodios de lo que los expertos llaman fenómenos climáticos extremos, dos consecuencias visibles del cambio climático que ya no admite negacionismo salvo en los márgenes más desquiciados del debate público. Y dos episodios, también, que han servido como ariete contra el Estado autonómico.

Las víctimas de ambas catástrofes comparten un sentimiento: el abandono. Quienes lo han perdido todo no encuentran consuelo ni en las ayudas prometidas ni en la gestión institucional. El relato que transmiten es unívoco: se sintieron solos. Mientras intentaban salvar vidas y propiedades, la mayoría de responsables políticos se enzarzaron en discusiones para determinar de quién era la competencia, quién debía actuar primero, quién iba a pagar después. La prioridad parecía no ser atender la emergencia, sino eludir culpas.

La realidad es que las comunidades autónomas tienen competencias claras en materia de protección civil, prevención de riesgos e incluso gestión forestal. Y la realidad también es que, salvo contadas excepciones, los recursos destinados a prevenir catástrofes han sido insuficientes durante décadas. Los recortes en servicios públicos, la falta de inversión en brigadas de emergencias y la ausencia de planificación se pagan cuando llega el desastre. Es entonces cuando afloran la improvisación y los reproches.

Sobre este terreno inundado o calcinado prospera la antipolítica. Los ciudadanos ven a sus gobernantes discutiendo mientras ellos sufren, y la desafección crece. Esa desafección alimenta el populismo, el extremismo y, en última instancia, la erosión de la democracia liberal. No es un fenómeno exclusivo de España, pero en nuestro país tiene una derivada específica: el ataque al Estado de las autonomías.

Se aprovecha el malestar para extender la idea de que el modelo autonómico es ineficaz, un obstáculo para la gestión y un lujo para contentar a los nacionalismos periféricos, que España no puede permitirse. Y se hace de forma deliberada, interesada: cada tragedia se convierte en una oportunidad para socavar la legitimidad del modelo territorial.

La España de las autonomías no debería ser un contrapeso político al Gobierno central ni una forma de hacer oposición a Pedro Sánchez. Es Estado. Se puede discutir cómo mejorar la coordinación entre administraciones, cómo garantizar recursos suficientes para emergencias, cómo evitar solapamientos burocráticos. Lo que no se puede —ni se debe— es usar la tragedia para dinamitar el modelo. Cuando se erosiona la legitimidad del Estado autonómico, lo que se debilita no es un gobierno u otro, sino el edificio entero de la convivencia democrática.

El cambio climático nos obliga a prepararnos para más danas, más incendios, más episodios extremos. La pregunta no es si vendrán, sino cómo responderemos. Y para responder necesitamos instituciones fuertes, dotadas de recursos y legitimidad. Es decir, necesitamos defender y mejorar el Estado de las Autonomías, no dinamitarlo desde dentro.

Porque el fuego puede arrasar bosques en agosto. Pero si dejamos que el populismo, la irresponsabilidad y el espíritu iliberal de los tiempos prendan en las instituciones, lo que está ardiendo es la democracia misma.