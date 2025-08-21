Arquitecto
Juli CapellaJuli Capella
Arquitecto
Abrirse al mar de verdad
Las dos buenas nuevas son: el traslado del Reial Club Maritim. Y la llegada del Liceu Mar, apuesta cultural
El Liceu Mar transformará 32.000 metros cuadrados del Port Vell y costará 50 millones de euros
Cada vez que dicen que Barcelona se abre al mar, acaban luego tapándolo. Así pasó cuando se liberó el Moll de la Fusta, la alegría duró poco, aterrizaron varios mamotretos, Imax, Acuari, Maremàgnum y lo taparon de nuevo. Lo mismo con el Moll de Barcelona, lo liberaron y luego encasquetaron el World Trade Center. Luego con la ampliación del puerto la guinda del hotel Vela. Pero al menos hemos podido acceder a un muelle, acercarnos a la lámina de agua y pasear por la costa. Bienvenida pues ahora la remodelación del Moll d’Espanya. Porque el espacio que se recuperó en su día, aunque impactante y singular, nunca llegó a conectar de verdad con la ciudad ni a acercarnos al mar. Tal vez haya funcionado como atractivo turístico y para hacer caja para el Puerto para seguir haciendo ampliaciones, pero la institución tiene pendiente, aquí y en otras zonas, abrirlas de verdad al barcelonés. A los turistas también, claro, pero no solo a ellos, como ha sido la prioridad hasta la fecha.
La idea que se propone de un paseo circular no es ninguna novedad, de hecho, ya existe hoy en día, pero es desagradable y tortuoso, andar al nivel del muelle es no ver nada. Y haría falta extender ese circuito por la parte del Moll de Pescadors, que hoy en día da pena, ¿por qué pasear solo por una orilla cuando tenemos dos?
Soterrar la circulación es sin duda adecuado, aquí casi obligado. Las masas peatonales se llevan mal con los motores. Y eliminar las protuberancias de la mal llamada plaza Ictíneo –pues es una antiplaza–, cuando quieres ganar vistas al mar era de cajón. Las dos buenas nuevas son: el traslado del Reial Club Maritim y esperemos que en breve del otro Club, que han gozado de un privilegio muchos años que ahora toca compartir. Y la llegada del Liceu Mar, apuesta cultural. Evidentemente, debe ser a cambio de demoler los cines, el Imax y demás construcciones que se han ido apelotonando allí de forma indigna. Como eso será motivo de un concurso, esperemos que el jurado tenga piedad de nosotros. Y no de sus egos.
