Putin invade Estados Unidos

La secuela de King Kong Trump contra Godzilla Putin ha resultado una de las producciones más aburridas del cine de infrahéroes, aunque no desprovista de los bramidos que caracterizan a ambos monstruos histriónicos. En cuanto al resultado, el presidente de la Federación Rusa aplastó a su compañero de reparto al sustituir la democracia por la historia, mientras conmemoraba la invasión de Alaska con el mismo entusiasmo que su salvaje ocupación de Ucrania. Se relamía al señalar los apenas cuarenta kilómetros de distancia entre Rusia y Estados Unidos, como si avisara de sus intenciones de salvar esa tenue frontera por las armas.

Putin nunca decepciona, pero Occidente pensaba que por primera vez disponía de un monstruo a su altura. De ahí la sorpresa de contemplar a Trump reencarnado en Joe Biden. Cedió el protagonismo a su rival, no habló de invasión. Indultó a su invitado, al régimen de los oligarcas y a la KGB. Se contagió de la condición de «paria», la palabra más utilizada para definir al tirano ruso hasta que su anfitrión le tendió la alfombra roja y lo subió en su coche oficial. La pantomima obligará a dar la razón a los conspiranoicos, que atribuyen la hiperactividad del presidente estadounidense a la ansiedad por ocultar los vínculos con su gemelo Jeffrey Epstein.

Putin invadió Estados Unidos sin necesidad de tropas ni de drones, propagó su discurso autoritario sin que nadie le replicara. Trump ha desaprovechado su gran oportunidad de que el planeta lo tome en serio, aunque puede alegar que decepciona con igual intensidad cuando sobrepasa todos los límites o cuando se queda corto. El pavoneo entre los dos hombres fuertes no oculta el trasfondo de un millón de rusos y cientos de miles de ucranianos muertos en la guerra, donde Moscú ha necesitado cuatro años para apropiarse de una quinta parte del país invadido. Steve Bannon, ideólogo en la sombra de la avalancha planetaria ultraderechista y creador de Trump como fenómeno, lo expone en términos sanguinarios y por tanto bélicamente intachables. «Ucrania no ha puesto suficientes muertos sobre la mesa».