Camp d'en Grassot, territorio literario

Barcelona no es una ciudad obsesionada por recordar dónde nacieron sus personajes ilustres. Madrid, por ejemplo, tiene hasta un modelo de placa donde recuerda al paseante que “aquí nació, aquí vivió, aquí se alojó” los nombres propios de la historia universal. Llegan al extremo de recordar que un personaje como Napoleón estuvo alojado solo unos días en “La Quinta de los Duques de Pastrana, donde Napoleón Bonaparte se alojó en diciembre de 1808”. La placa puede verse en el barrio de Chamartín.

Los barceloneses también son ciudadanos orgullosos de sus raíces, pero con más pudor. Puede que de ahí la ausencia. Además, la memoria no está situada solo en los barrios con historia como Ciutat Vella, Gràcia o Sants, sino en el mismo Eixample, aunque su histórico sea solo de un siglo y medio, y por zonas.

Existe un libro interesante y útil escrito por los colegas Sergio Vila-Sanjuán y Sergi Doria, 'Paseos por la Barcelona literaria' y editado por el Ayuntamiento de Barcelona en 2005, que ya evidencia a los ilustres escritores de la urbe Condal. Jacint Verdaguer, Joan Maragall, Narcís Oller, Josep Maria de Sagarra, también George Orwell, llegado en momentos convulsos, Mercè Rodoreda o Carmen Laforet.

El caso de Laforet enlaza con la reivindicación de este texto. Allí donde nació y donde se inspiró para escribir su primera novela 'Nada', premio Nadal 1944, en la calle Aribau, 36, esquina con Consell de Cent, se observa una placa que el Ayuntamiento instaló en 2006.

Otros casos van a la contra. Por ejemplo, el de la placa dedicada a Gabriel García Márquez en la fachada del piso donde vivió desde 1969 hasta 1975, en la calle Caponata, 6, en el barrio de Sarrià. Este tipo de insignias no pueden lucirse si la comunidad de vecinos no está de acuerdo por unanimidad. Y fue el caso. Los vecinos no quisieron que el portal se convirtiera en lugar de peregrinaje y, por lo tanto, pocos viandantes saben que allí vivió el gran Gabo.

La cuestión es que existe un barrio en Barcelona, situado administrativamente en Gràcia, aunque su estética sea del Eixample, que en el siglo XX concentró, y concentra en el XXI, a más escritor por metro cuadrado que otros. Se trata del conocido como el Camp d’en Grassot, situado por el paseo de Sant Joan y con la fuente dedicada a la Caperucita Roja como eje vertebrador. Jeroni Grassot era el propietario de todas aquellas tierras, que eran huertos o fábricas de azulejos en 1855. Algo de creatividad conservó su subsuelo.

Así de pronto, en esa zona delimitada por las calles Rosselló, Còrcega, Bailèn, Roger de Flor o Indústria descubrimos que nacieron o vivieron escritores como Enrique Vila Matas, Eduardo Mendoza, Josep Maria Castellet, Javier Tomeo, Carlos Ruiz Zafón, Joan de Segarra o Enrique Murillo, y en los alrededores de esos campos, algunos más cercanos a Sagrada Família, a la Diagonal o a la calle Girona, otros autores como Josep Palau i Fabre, Idelfonso Falcones, Mercedes Abad o Juan Marsé.

La cercanía de todos ellos merece una ruta literaria, como comenta en voz alta Enrique Murillo, escritor, traductor y colaborador del suplemento de Prensa Ibérica, 'Abril'. Murillo nació en la calle Roger de Flor sobre el antiguo cine Nuria, ahora un garaje, el Singular, donde el padre de Javier Tomeo aparcó su 600 durante muchos años. El escritor vivió enfrente del parking siempre con sus padres, llegados de Aragón, excepto los pocos años de matrimonio con su traductora al holandés.

Junto a ese garaje, Tomeo y Joan de Sagarra departían en la bodega La Parra. Ese no era el único lugar de encuentro. Sagarra vivía en el paseo de Sant Joan, sobre la granja La Canela, espacio para charlas literarias, ahora un restaurante de comida china, como el Morrison o el popular bar Bauma, en Roger de Llúria.

Enrique Vila-Matas y Eduardo Mendoza también nacieron en la zona y fueron alumnos de los Maristas de la calle València. Como Josep Maria Castellet, más cercano a Provença, aunque después se trasladara a Bailèn, esquina con Diagonal. Y aunque el escenario literario de Ruiz Zafón estuviera entre Arc del Teatre y las Ramblas, también la zona de la calle Indústria y la calle Grassot, fue la de su infancia. En este último pasaje tuvo también su casa en Barcelona Vicenç Pagès Jordà.

Cuatro calles mal contadas en las que la literatura ha dejado huella, y el Ayuntamiento debería extraerle valor.