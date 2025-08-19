Profesora de Ciencia Política de la Universitat de València. Miembro del Comité Editorial de EL PERIÓDICO
Astrid BarrioAstrid Barrio
Profesora de Ciencia Política de la Universitat de València. Miembro del Comité Editorial de EL PERIÓDICO
La camama del pacto de Estado
Si de verdad se quiere un acuerdo, es necesaria una perspectiva multicausal que permita incorporar a aquellos que cuestionan que todo sea culpa de la emergencia climática
Sánchez anuncia que declarará zona catastrófica las áreas calcinadas por los incendios
Transcurrida una semana del inicio de los incendios que están devastando media España, finalmente Pedro Sánchez se ha decidido a interrumpir su retiro vacacional en La Mareta y se ha personado en algunas de las zonas afectadas. El día 17 visitó el centro operativo de Ourense y la localidad de Villablino, en León y dos días tarde se ha desplazado al puesto de mando avanzado de Jarilla, en Cáceres, y a Molezuela de la Carballeda, en Zamora. La situación es de tal gravedad que el presidente ha anunciado que el próximo martes el Gobierno declarará la zona catastrófica en todas las áreas afectadas por los incendios, lo que ha de permitir activar medidas y ayudas excepcionales para paliar los daños, y ha vuelto a insistir en la necesaria adopción de una pacto de Estado contra la emergencia climática.
No le faltaría razón al presidente apelando a la necesidad de dejar a la emergencia climática fuera de la lucha partidista y de las cuestiones ideológicas, si no fuera porque su asunción de que los incendios son consecuencia de la emergencia climática es en sí mismo partidista e ideológico. No en vano, aunque el cambio climático agrava sus efectos aumentando su peligrosidad, extensión y velocidad de propagación, no es la única causa. El abandono rural, el cambio en los usos del suelo, las negligencias y los incendios intencionados -no hay que olvidar que, desde el 1 de junio, se han registrado 31 detenciones y 85 personas están siendo investigadas por su presunta relación con los incendios forestales- también tienen que ver con ello. Por estas razones, si de verdad se quiere un pacto de Estado para prevenir y luchar contra los incendios, es necesaria una perspectiva multicausal que permita incorporar a aquellos que cuestionan, con razón, que todo sea culpa de la emergencia climática. De lo contrario esa propuesta de pacto, en el mejor de los casos, no será más que un ejercicio de 'bienquedismo' y, en el peor, un arma arrojadiza contra los que discrepan de su definición del problema.
Suscríbete para seguir leyendo
- Alegría para los conductores en España: se libran de la ITV a partir de 2025 si su coche está en este listado
- Castilla y León pide a los peregrinos del Camino de Santiago que no continúen su ruta en un tramo de León
- Megainundación: un Mediterráneo desértico se rellenó de agua en menos de 16 años
- ¿Cada cuántos kilómetros se cambia la correa de distribución?
- El Mundo Today | Un británico le roba la cartera a un turista en la Rambla para sentirse plenamente integrado en Barcelona
- Gonzalo Bernardos, profesor de Economía, sobre la subida de las pensiones: 'Supera con holgura el salario más frecuente
- Jeremy Clarkson ('Top Gear') carga contra una ciudad española: “Es el peor lugar en el que he estado”
- Hasta tres años de cárcel y un millón de euros de multa por expoliar y dañar yacimientos arqueológicos