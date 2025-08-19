Opinión | El mar alrededor

Carol Álvarez

Carol Álvarez

Subdirectora de El Periódico

La amenaza fantasma de la violencia digital

Otra forma de violencia digital, más sofisticada y que afecta a todos los usuarios de teléfono, es la que ejercen quienes martillean con mensajes y llamadas no deseadas

Una mujer consulta su teléfono móvil mientras está en la playa.

Una mujer consulta su teléfono móvil mientras está en la playa. / MANUEL BRUQUE / EFE

Una campaña del Gobierno recorre estas semanas las redes sociales y las pantallas. Alude a la violencia digital, la que sufren demasiadas mujeres por parte de sus parejas o ex compañeros y que no deja marcas físicas: lo que deja a su paso es la angustia, el miedo, la coacción a la libertad. La idea de la campaña es efectiva, alude a que el teléfono móvil, ese objeto que llevamos en el bolsillo o en la mano casi todo el día, es el instrumento que usan demasiados hombres para desplegar su control coercitivo, su odio. Otra forma de violencia digital, más sofisticada y que afecta a todos los usuarios de teléfono, es la que ejercen quienes martillean con mensajes y llamadas no deseadas, esas en que al descolgar te ponen música, que cuando empiezan a hablar no te dejan apenas contestar, e incluso te dificultan colgar el teléfono con una conversación inacabable, que se enreda para mantenerte al aparato. En demasiadas ocasiones sobrevuela el temor a que detrás de la llamada haya una urgencia importante, que tienes que atender y que de no hacerlo, puedes sufrir algún perjuicio. Un cambio en las condiciones de un contrato, un encarecimiento inminente de un servicio, una amenaza fantasma a la seguridad de datos importantes.

Uno de los principales retos que tenemos como sociedad es el derribo de la brecha digital que distancia a los mayores, más lentos en la adaptación de las nuevas tecnologías, menos motivados. Y cada vez son más las personas de avanzada edad que tienen internet en su teléfono y que a través de redes sociales comunican con familia y amistades, por lo que son un blanco especialmente fácil para la delincuencia que se expande en este medio con suplantación de identidad y 'hackeos'.

El plan contra las estafas telefónicas en vigor desde marzo ya ha permitido bloquear 48 millones de llamadas y dos millones de SMS fraudulentos, y esos datos lejos de alegrarnos deberían de causar horror: tal es el tamaño de la invasión digital que afrontamos y gestionamos como podemos. Un ataque a la privacidad que también angustia y coarta. Una violencia más.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Alegría para los conductores en España: se libran de la ITV a partir de 2025 si su coche está en este listado
  2. Castilla y León pide a los peregrinos del Camino de Santiago que no continúen su ruta en un tramo de León
  3. ¿Cada cuántos kilómetros se cambia la correa de distribución?
  4. Un incendio quema el decorado de la calle Verdi en las fiestas de Gràcia
  5. El calor transforma las Fiestas de Gràcia: menos visitantes durante el día y más espacio para disfrutar de las calles vacías
  6. Hasta tres años de cárcel y un millón de euros de multa por expoliar y dañar yacimientos arqueológicos
  7. Adiós a las mosquiteras: el invento de Ikea de menos de 7 euros para dormir tranquilo en verano
  8. Mi hija de 14 años quiere salir por la noche en el pueblo este verano ¿Debo dejarle? ¿Por qué soy la única que le pone hora?

La amenaza fantasma de la violencia digital

La amenaza fantasma de la violencia digital

Barcelona prepara un plan de movilidad para minimizar el impacto del Tour 2026 en la ciudad

Barcelona prepara un plan de movilidad para minimizar el impacto del Tour 2026 en la ciudad

La ola de calor acaba y da paso a temperaturas más bajas de lo habitual en agosto

La ola de calor acaba y da paso a temperaturas más bajas de lo habitual en agosto

Seguir una dieta saludable evita entre dos y tres enfermedades crónicas en la vejez

Seguir una dieta saludable evita entre dos y tres enfermedades crónicas en la vejez

Los centros de datos ganan protagonismo en el mercado inmobiliario y mueven ya 1.000 millones

Los centros de datos ganan protagonismo en el mercado inmobiliario y mueven ya 1.000 millones

Ola de calor en Catalunya y resto de España, última hora en directo: cuándo acaba el calor y bajan las temperaturas

Ola de calor en Catalunya y resto de España, última hora en directo: cuándo acaba el calor y bajan las temperaturas

Aranceles de Trump, hoy en directo: última hora de su entrada en vigor y el acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea

Aranceles de Trump, hoy en directo: última hora de su entrada en vigor y el acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea

DIRECTO GAZA | Hamás acepta un alto al fuego de 60 días mientras Irán amenaza con volver a la guerra

DIRECTO GAZA | Hamás acepta un alto al fuego de 60 días mientras Irán amenaza con volver a la guerra