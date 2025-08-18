Ser notario en el año 2025

Amigos y conocidos a veces me preguntan en qué consiste ser notario. Mi respuesta es siempre la misma: resolver los problemas que se plantean a la gente a la hora de hacer un testamento, heredar o comprar una vivienda. La misión del notario es que todos estos contratos lleguen a buen fin tras asesorar a sus firmantes. Si usted se compró una casa hace 30 años y desde entonces no ha tenido a nadie que le discuta su propiedad ni han aparecido cargas sorpresivamente, es que se hizo un buen trabajo desde la notaría. Lo mismo ocurre si usted y sus hermanos firmaron la herencia de sus padres de forma pacífica y de acuerdo con su testamento.

Sin embargo, la labor del notario no se limita a las compraventas o las herencias, sino que se extiende a otros aspectos de gran importancia en la vida de las personas, como puede ser casarse, divorciarse, constituir una sociedad limitada, otorgar un poder preventivo o un hacer un testamento vital.

La función notarial, junto a su aspecto de asesoramiento profesional a los ciudadanos, tiene otro de carácter público. Los notarios son también funcionarios y colaboran con la Administración y el Poder Judicial. Cualquier documento que se firma en la notaría con repercusiones en los ámbitos tributarios o de blanqueo de capitales se comunica telemáticamente y de forma rápida a las Autoridades competentes por todos los notarios de España. Esta información, parametrizada e interconectada, tras más de 20 años ha dado lugar a la segunda base de datos en España y supone una herramienta fundamental para la gestión tributaria y la lucha contra el delito.

De otro lado, el notariado nunca ha dado la espalda al desarrollo tecnológico. Desde principios de este siglo los notarios disponen de firma electrónica con los máximos estándares de seguridad. Y desde noviembre de 2023 se permite que determinados documentos, como poderes especiales o constitución de sociedades, se firmen con el notario a través de videoconferencia.

Esta utilización puntera de la tecnología no priva al notariado de la atención cercana a la ciudadanía. Con casi 3.000 notarías distribuidas por toda España, unas 500 en Catalunya, todos tenemos un notario cerca de casa que se adaptará a las necesidades de cada persona, sin importar su edad o capacidad económica. Cercanía y modernidad se dan la mano en el notariado, dispuesto a seguir prestando seguridad jurídica y a canalizar la libertad civil de los ciudadanos.