De la postal a la reseña

Las vacaciones de mi infancia incluían el ritual de enviar una postal a mis abuelos. Hoy cuesta encontrar expositores donde vendan esas joyas de cartón de El Escudo de Oro, Instagram las ha derrotado. Es una pena, las nuevas generaciones no podrán guardar esas breves cartas, quizás precursoras inconscientes de los tuits, donde escribía toda la familia.

Hoy, en lugar de postales escribimos diariamente 10,5 millones de reseñas. La digitalización ha democratizado el consumo y una reseña puede disparar un local o hundirlo. Así que, antes de escribir y puntuar, piénselo bien.

Los españoles somos generosos y la puntuación media que otorgamos es de 4,24 sobre 5 y eso que tendemos a escribir reseñas con mayor frecuencia cuando creemos que el servicio que hemos recibido es malo.

No somos conscientes del poder que nos da tener un teléfono en la mano y escribir una reseña. La puntuación es el principal factor que utilizamos para decidir la compra de un producto, la selección de un hotel o la reserva de un restaurante. El tema es de tal trascendencia que el gobierno está tramitando una ley que permitirá borrar las reseñas falsas y la patronal del sector hotelero ha promovido la campaña #StopFakeReviews.

Una buena foto o un vídeo subido por un usuario incrementa en un 62% las posibilidades de venta y las empresas que acumulan 200 opiniones o más duplican sus ingresos en comparación con las demás. Es la versión moderna del texto de la postal: “os mandamos un abrazo desde Salou, esto es muy bonito y hace muy buen tiempo”.

Antes las postales las leía tu familia, ahora las reseñas nos convierten a todos en potenciales autores de éxito, dado que los viajeros leen entre 6 y 12 opiniones antes de elegir un hotel. Cada día se escriben en todo el mundo un millón de reseñas sobre hoteles y estos dedican 37.350 horas diarias a responderlas. Quizás si hubiera menos reseñas los hoteles podrían ocupar parte de ese tiempo en atender mejor a sus clientes y todos seríamos más felices.