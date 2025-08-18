Escuchad el olor de los jazmines

Hace unos días, Joan Lluís Ferrer, en estas mismas páginas, hablaba de un estudio de la Universidad de Derby, dirigido por el profesor Miles Richardson, según el cual la conexión entre los humanos y la naturaleza había disminuido en un 60% en los últimos 220 años. Costaba creer en una cifra exacta que sirviera para calibrar una percepción que es cierta y que no responde a ninguna investigación científica, sino a una simple constatación de la vida que llevamos. La Revolución Industrial, los desplazamientos migratorios hacia las ciudades, el abandono de los usos y costumbres del campo, la progresiva falta de contacto directo con “la gran madre de todas las cosas”, como la llamaba Pietro Bembo, nos han empujado hasta aquí. Pero no sabría decir si esta "conectividad con la naturaleza", que es, por otra parte, la especialidad académica del doctor Richardson, puede ser evaluada, diagnosticada, expresada con dígitos.

Pero resulta que sí. El estudio publicado en la revista Earth del que se hacía eco EL PERIODICO se atreve a establecer un porcentaje. La investigación está hecha a base de una monumental comparación de datos y en función de parámetros técnicos totalmente fiables que se fundamentan, eso sí, en una revisión exhaustiva de las palabras escritas, a lo largo de estos dos siglos, en lengua inglesa. El porcentaje del uso de “vocablos de naturaleza en productos culturales” ha disminuido también en un 60%. Esta "extinción de la experiencia" viene dada por una "baja orientación parental" y por los cambios en la estructura social, y el lenguaje es su espejo. El estudio "crea una métrica para la conectividad a partir de la frecuencia de veintiocho palabras elementales de la naturaleza". No son nombres propios y distintivos de plantas o de pájaros, especies de árboles o matorrales, sino genéricos como "río", "montaña", "lago, "flor", "rama", "hoja", o "planta", "pájaro", "árbol" y "matorral".

No se puede hacer poesía sin conocer cada uno de los detalles de la naturaleza, todas y cada una de las denominaciones de los árboles o flores, que no son flores o árboles, sino campanillas blancas, ásteres, torviscos o lentiscos, olmos, almeces o cedros. Y, de hecho, no solo no se puede ser poeta. Algo de humanidad se nos escapa si no somos capaces de mantener un diálogo con ellos. Wislawa Szymborska, en el poema 'El silencio de las plantas', dice que "tengo nombres para todas" y que "nuestro viaje es compartido", pero se queja justamente del silencio: "Hablar con vosotras es necesario e imposible./ Es urgente en la vida con prisas/ y se aplaza hasta nunca".

Me da a conocer el poema Pep Nadal, filólogo y exrector de la Universitat de Girona. Hace más de cinco años, desde la pandemia, que todos los días (¡cada día!) envía a los amigos fotos de plantas, árboles y flores. Con una acotación personal que es a la vez un apunte académico, una confesión íntima y una avalancha de conocimiento: literario, místico y mítico, histórico, anecdótico. Las hace hablar. "Escuchad atentamente los sotobosques", dice, "tienen un nombre; escuchad el olor de los jazmines".