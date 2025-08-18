Una cortina de humo que no puede difuminar responsabilidades

CARBALLEDA DE AVIA (OURENSE), 17/08/2025.- Vecinos trabajan en labores de extinción del incendio forestal de Carballeda de Avia (Ourense) este domingo. La ola de incendios que afecta al noroeste de España no da tregua este domingo. Tras una semana de incendios que han causado tres muertos, miles de hectáreas quemadas y miles de desalojados por las llamas, el país se encuentra devastao. En la región de Galicia ardieron ya 50.000 hectáreas y en la de Castilla y León 3.500 personas permanecían fuera de sus hogares. EFE/ Brais Lorenzo / Brais Lorenzo / EFE

El Partido Popular ha extendido su modelo aplicado hace diez meses a la dana de Valencia (esparcir la tinta del calamar hacia el Gobierno central) para justificar, como el 29 de octubre de 2024, la catástrofe que vivimos con la hoguera que asuela a los territorios de España con la pretendida, pero falaz, inacción del Gobierno central.

Del 'Piove, porco governo', en la dana, Feijóo ha pasado ahora al 'Brucia, porco governo'. Llueve, puerco gobierno; arde, puerco gobierno.

Y aunque la cortina de humo es densa, habida cuenta de la cantidad e intensidad de incendios en agosto de 2025, solo una red mediática adicta puede ocultar la realidad: el Gobierno está ejercitando sus responsabilidades.

Cuando ha estallado un incendio se trata de movilizar todas las fuerzas y recursos para conseguir su extinción.

Pero en esta fase ya no se puede conjurar aquella fuente estructural que puede explicar la extensión y resistencia del fuego.

Y esa fuente estructural es la política de prevención, es el lugar que ocupa en cada comunidad autónoma el presupuesto de inversión para prevención.

Ya sabemos que la administración central y las comunidades autónomas (CCAA) han reducido de 374,18 millones de euros en 2012 a 175,8 millones los fondos destinados a prevención en 2022, según datos de Asociación Nacional de Empresas Forestales (AEMFO).

Lo mismo ha ocurrido con el maltrato consciente de los bomberos forestales, cuyas condiciones de trabajo y de salarios han formado parte de esas políticas 'neoliberales', así como la inaplicación de la ley básica de bomberos forestales. del 8 de noviembre de 2024.

Mientras tanto, las CCAA 'neoliberales', influidas por la política económica de rebajas y bonificaciones de impuestos, han dejado de ingresar cantidades que hubieran sido vitales para reforzar tanto los trabajos de prevención a lo largo del año como las condiciones laborales y salarios de los bomberos forestales.

La Constitución consagra que las CCAA son las que tienen las competencias en materia de prevención y extinción de incendios y los estatutos de autonomía así lo recogen.

El artículo 7.2.c) de la ley de montes de 2003 establece que la administración del Estado es competente para el “establecimiento de las directrices comunes sobre formación en materia de extinción y prevención de incendios, en la normalización de los medios materiales, y de los equipamientos de personal de extinción de incendios forestales en todo el territorio español, así como el despliegue de medios estatales de apoyo a las CCAA, para la cobertura de los montes contra incendios”.

En una situación política normal –de rivalidad más o menos civilizada entre los partidos- el Gobierno podría haber decretado el Estado de emergencia nivel 3, ante la extensión de los incendios a los territorios afectados.

Pero cuando tenemos competencias consecutivas (CCAA/Estado) se requiere lealtad (artículo 7.1 Código Civil: “Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe”).

Una buena fe que brilla por su ausencia, que cuando el Estado interviene, llegado el caso, es un pretexto para endosar la culpa.

En nuestra hoguera de agosto esa intervención -el envío urgente de la Unidad Militar de Emergencias por el Ministerio de Defensa- ha sido, precisamente, la prueba de que el Gobierno se había borrado y que el ¡Ejército estaba cumpliendo su misión!