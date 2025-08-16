¿Los viajes de vacaciones son un lujo?

No es lo mismo estar de vacaciones que irse de vacaciones. El 78% de los españoles tenían intención de hacer un viaje este verano, pero no todos lo consiguen.

El 60% de los españoles ahorran, de media, 258 euros al mes y el 59,6% tiene como principal motivación gastarlo, 'a posteriori', en vacaciones y viajes. Solo un 11,1% ahorra para dedicarlo a formación. ¡De lo que no hay duda es que los españoles tenemos claras nuestras prioridades!

Hoy en día quienes más fácil tienen irse de viaje son los séniors. La industria turística lo sabe y han puesto sus ojos en ellos. Una persona que se jubile este mes de agosto recibirá una pensión media de 1.879 euros, en cambio, el salario habitual en un primer empleo es de 1.526 euros. Los jubilados, con hipoteca pagada, tiempo libre y más ingresos, tienen más posibilidades de irse de vacaciones que los jóvenes.

Además de la economía está la demografía. En España se jubila una persona cada siete minutos. Somos 6,4 millones de pensionistas por 4,2 millones de jóvenes entre 18 y 25 años. Nadie duda que los jubilados se han ganado su pensión, pero es evidente que esta situación no será sostenible durante mucho tiempo: si los que pagan las pensiones ganan menos que los que las perciben el primer paso es que unos pueden irse de vacaciones y los otros no y el segundo es que no podrán seguir manteniendo un sistema que ha invertido la pirámide de población y económica.

Solo hay que circular por las carreteras de la Costa Blanca o de la Costa del Sol para ver infinidad de anuncios de clínicas de lucha contra el envejecimiento. El Global Retirement Index dice que España es el quinto mejor destino mundial para los séniors por la calidad-precio de los servicios, el clima y el sistema sanitario y señala que el mejor que puede elegir un jubilado europeo para irse de vacaciones y a vivir es Almuñécar (Granada). En definitiva, si los jóvenes buscan empleo o emprenden en la Costa de Granada, creando negocios en la 'silver economy', en un futuro próximo podrán irse de vacaciones.