Hacer Rusia grande otra vez

Durante años, Occidente tuvo que analizar hasta el más insignificante de los gestos de los dirigentes soviéticos para intentar saber que pasaba por sus cabezas. A esta especialidad le llamaron la 'kremlinología'. En los tiempos de Instagram, los gestos que emanan de la nomenclatura rusa son más visibles. Durante la Guerra Fría, un día le preguntaron al ministro de exteriores de la URSS, Andrei Gromyko, al salir de un hotel de Washington, si le había gustado el desayuno. Respondió que ‘quizás’. A su sucesor, Lavrov, tan incombustible como él, se le entiende todo. Acudió a Alaska con una sudadera de las que venden en las tiendas 'vintage' de Moscú, con las letras cirílicas CCCP. O sea, URSS. No hace falta saber mucho de Rusia para captar el mensaje. Vladímir Putin no acudía a la cita con Donald Trump para hablar sólo de Ucrania. Su propósito era desempolvar aquellos tiempos gloriosos en los que la URSS era una potencia tan temida como respetada. Y lo consiguió.

Vaya si lo consiguió. Hasta el extremo de que algunos de los analistas más finos han calificado la reunión como el primer paso para conseguir que Rusia sea grande otra vez. Lo cierto es que Trump le facilitó las cosas, desplegando una parafernalia digna de los tiempos en los que Alaska pertenecía aún a los zares. Alfombra roja y elogios ditirámbicos para un hombre buscado por la Corte Penal Internacional. Honores y aplausos para un criminal de guerra que no puede pisar la mayoría de los países europeos. Invitación a subirse a 'La Bestia', donde ambos pasaron diez minutos solos, que no debieron ser los mejores minutos de la vida de Trump, a tenor de la cara que ponía cuando bajó del coche. En contraste con la sonrisa socarrona de Putin, aquella que se practica en los cursos del KGB dedicados a la negociación política.

Una de las primeras victorias de Putin fue que, en vez de las ruedas de prensa dicharacheras que tanto le gustan a Trump, sólo hubiera una comparecencia conjunta. Trump se siente cómodo hablando. Inundando el espacio mediático de mentiras, fantasías y bravuconadas. Putin es el rey del silencio, aunque de tan feliz como se sentía, habló el doble que su huésped. Para no decir nada. Sacar pecho. Insinuar que pronto nos veremos en Moscú, esta ciudad en la que Trump y su hija Invanka intentaron hacer negocios inmobiliarios sin conseguirlo. ¿Y Ucrania, en todo esto? Es la pregunta que se hacían Zelenski y muchos ucranianos al ver el espectáculo de Anchorage. Trump ha citado a Zelenski el próximo lunes. Si es para contarle lo que ya sabemos, que Putin no quiere ceder ni un ápice del territorio conquistado con miles de muertos propios y ajenos, soldados coreanos y drones fabricados en Irán, Alaska no pasara a la historia. Si ha conseguido arrancarle algo a Putin, todo es posible. Al fin y al cabo, ceder parte del Dombás y del sur de Ucrania a cambio de que Trump aterrice en Moscú para decirle el mundo que estábamos equivocados, y que Putin no es un paria, sería una fantástica victoria para el Kremlin.

Trump necesita la paz. ¿Qué paz? Poco importa. La que le permita obtener el Nobel de la Paz. Cómo Kissinger y Obama. Los europeos no quieren que sea la paz de los cementerios, pero Alaska ha sido la puntilla para la UE. Y lo que se viene encima puede ser peor que cuando Stalin y Churchill acordaron repartirse áreas de influencia en Europa. Putin, o Vladímir –como le llamó Trump–, también necesita acabar con una guerra que desangra a Rusia. Sin embargo, sueña con algo más. Es amigo de Xi. Si Donald también le ofrece su merced, ¿quién da más? Volverá a ser uno entre los grandes, como siempre fue el presidente de la URSS ¡Maldito Gorbachov! No son pocos las cartas que tiene en sus manos. Acuerdos sobre el Báltico, cuyo interés estratégico y económico aumenta en proporción directa al cambio climático. Minerales. Hilo abierto con Teherán. Y 'business', mucho 'business'. Por fin una Torre Trump en Moscú, y otra en Sant Petersburgo, y mil oportunidades para las empresas norteamericanas si se levantan las sanciones. Este es el lenguaje de Trump. Vladímir lo ha estudiado a fondo. Sabe cómo manejarlo. La reunión de Moscú puede ser un festín. ¿Y Ucrania? Ya veremos. ¿Y Europa? Como decía Gromiko, quizás.