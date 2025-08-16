Doctor Alaman Millas (1947-2025). Curar el mundo

Jaume Alaman

Ha muerto a la edad de 78 años el pediatra barcelonés Jaume Alaman Millas. Cuando mi madre me ha llamado para decírmelo, me he deshecho en un llanto que sorprendería a cualquiera que supiera las pocas veces que lo vi en persona.

Esta triste noticia me ha llevado a pensar en una entrevista al escritor y médico Abraham Verghese que leí hace años. Verghese trató en Estados Unidos a los primeros enfermos de sida y su humanidad alcanzó tal reputación que pacientes de todos los estados viajaban para que fuera su médico, aun sabiendo que se encontraban a las puertas de la muerte. Una de sus frases me impactó tanto que aún la recuerdo: «Cuidar a una persona es como cuidar a todo el mundo». Por aquel entonces mi padre estaba a punto de morir en un hospital, y eché de menos a médicos que, además de tratar, ambicionaran cuidar al mundo.

Cuando nacieron mis mellizos, el destino me puso delante al Dr. Alaman, al que pronto reconocí como uno de esos médicos. Mis hijos habían sido prematuros y yo veía en ellos una fragilidad que afortunadamente el tiempo desmintió. Sufrí una crisis de ansiedad posparto que me provocaba delirios hipocondríacos: creía ver en mis bebés síntomas de todas las enfermedades posibles. Un día mi madre me sugirió que fuera a ver al Dr. Alaman, pariente lejano al que yo apenas conocía, pero cuya experiencia, pensaba ella, podría calmar mis ansiedades.

El Dr. Alaman entró a trabajar, con solo 26 años, en la clínica pediátrica que más tarde se convertiría en el Centro Médico Teknon. En 1994 fue nombrado jefe de pediatría de esa misma clínica, cargo que desempeñó durante casi veinte años. Ya cumplida la edad de jubilación, no quiso dejar de visitar, y tenía una consulta en la calle Sant Elies que no cerró hasta el pasado diciembre, pocos meses antes de morir.

Me recuerdo en esa misma consulta, con dos bebés diminutos que sin embargo me quedaban grandes. Conservo la viva imagen de cómo visitó a mis hijos, una especie de ritual al que yo asistía temblorosa ante su veredicto. Había calma y a la vez sabiduría en sus manos y mirada. Pero lo que más recuerdo son sus gestos y palabras hacia mí. Los hipocondríacos estamos acostumbrados a que los médicos nos miren con cierto recelo, pero cuando el objeto de la hipocondría son nuestros hijos, sentimos pánico a que no se los visite concienzudamente y se nos desacredite para siempre con la etiqueta de madre histérica.

El Dr. Alaman no solo visitó a mis hijos con toda la meticulosidad que se espera de un buen médico, sino que jamás percibí juicio alguno hacia mí. Fue todo él un gesto de aliento y comprensión. Aunque mis hijos siguieron sus revisiones y tratamientos en la sanidad pública, de vez en cuando le realizaba alguna consulta, y siempre mantenía el mismo trato.

Desconozco si existen estudios sobre cómo influye el trato de los pediatras en la salud mental de las madres. Pero si no los hay, urge hacerlos. El Dr. Alaman confirmó en esa visita lo que todo el mundo me decía, que mis hijos estaban bien. Y cuidándome a mí, contribuyó a que lo siguieran estando. Por fin la sociedad está poniendo el foco en la salud mental de las madres, por nosotras mismas, pero también porque nuestro estado mental tiene consecuencias directas en nuestros hijos, en su salud y desarrollo.

Si tuviera que escribir la biografía de mis hijos en sus primeros nueve años de vida, relataría ese día en que dijeron su primera palabra, o dieron su primer paso, o se sonrieron el uno al otro, y probablemente situaría al mismo nivel el momento en que el Dr. Alaman me hizo sentir una madre válida. Porque sé que de esta forma hizo algo vital para el bienestar de mis hijos, para su salud y felicidad.

Ahora que sé que ya no podré volver a llamarle con alguno de los temores que aun me acechan de vez en cuando, camino por la ciudad de Barcelona y pienso que es muy probable que alguna de las personas que me cruzo estuviera de niño en las manos del Dr. Alaman. No es descabellado. Pero qué más da. Como dijo Abraham Verghese, «cuidar a una persona es como cuidar a todo el mundo», y durante los cincuenta años de carrera médica del Dr. Alaman, el mundo ha estado sin duda mucho más cuidado.