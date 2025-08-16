Cosas veredes

Conozco a mosén Joan Planellas desde que era director del Institut de Ciències Religioses y rector del seminario de Girona, hace treinta años. Compartimos la organización de ciclos de asignaturas relacionadas con la religiosidad, con una mirada amplísima y generosa, para estudiantes universitarios, fueran católicos, agnósticos o ateos. Era (y es) una persona discreta, con una voz fina y una precisa entonación, comedida. Como él mismo. Ahora, como arzobispo de Tarragona y presidente de la Conferencia Episcopal de la Tarraconense, alza esta voz sin estridencia, pero con contundencia, para clamar contra las políticas excluyentes y antiinmigratorias de la extrema derecha. "Un xenófobo no puede ser un verdadero cristiano", ha dicho, en referencia explícita a las últimas actuaciones y declaraciones de Vox y en plena consonancia con la doctrina de acogida que proclamó el papa Francisco para quien también cometían pecado quienes repelían a los extranjeros.

Han llovido diatribas sangrientas contra Joan Planellas, algunas de ellas provenientes de Sílvia Orriols, en plena consonancia catalana con la doctrina xenófoba española. La más 'interesante', por decirlo de algún modo y por lo que tiene de reflejo de la ideología ultra global, es la de Joan Garriga, portavoz de la formación de Abascal en el Parlament. "No es cristiano ni correcto no amar y defender lo propio". Es la traslación de la doctrina que quiere imponer el converso J. D. Vance a partir del concepto 'ordo amoris' de San Agustín. Círculos concéntricos donde se estratifica la calidad y las preferencias del amor (primero, los nuestros; después, los vecinos, la nación; al final de todo, los demás) frente a los cuales exhortó el papa Francisco en una carta a los obispos estadounidenses poco antes de morir: “El verdadero 'ordo amoris' es el de la parábola del buen samaritano, es decir, el amor que construye una fraternidad abierta a todos”. Todo esto, el señor arzobispo lo sabe muy bien. Porque ha leído el Génesis (1:26): “Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza”. Sin prioridades en el amor.