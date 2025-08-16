Opinión | El mar alrededor
Subdirectora de El Periódico
Carol ÁlvarezCarol Álvarez
Subdirectora de El Periódico
Las alianzas ante emergencias que necesitamos
Así como la OTAN ejerce un trabajo de defensa colectiva ante injerencias políticas y militares, el RescUE plantea asistencia a los países miembros, pero no será hasta 2028 cuando dispondrá de una flota potente, y depende aún demasiado del voluntarismo de los efectivos que pueden movilizarse
Trump se reúne con Putin para intentar poner en marcha un plan de paz con Ucrania, pero aún en el caso de que los avances sean sólidos, sus cimientos no son altruistas. Los resortes que mueven al presidente de Estados Unidos parecen estrechamente ligados a su afán de hacer negocios con Rusia y quizá conseguir un trofeo que le obsesiona en su carrera, el premio Nobel de la Paz, igual que un golfista se afana en sumar hoyos en su partida. La ambición personal por encima del interés general.
Es la misma dinámica que ha planeado estos días sobre la cumbre internacional que pretendía cerrar un acuerdo de calado sobre la producción de plásticos para reducir su impacto ambiental. El fracaso ha sido rotundo. Más de 180 países no lograron ponerse de acuerdo: negociar siempre es ceder en parte.
Problemas que afectan a numerosos países, que requieren una respuesta coordinada y efectiva, quedan sin resolver porque se priman las metas partidistas. Aquí y ahora, los incendios que azotan al sur de Europa, que arrasan España esta semana y tienen en jaque a Portugal, Bulgaria y Grecia, son más frecuentes y graves a medida que las condiciones climáticas complican la extinción. Los expertos se desgañitan pidiendo una revisión de los protocolos y más y mejores recursos. Hace ya 24 años que Bruselas desplegó un centro de coordinación de emergencias para asistir a todos los países de la Unión Europea, y en ese tiempo ha desempeñado 800 misiones, aunque se refuerza poco a poco con aviones y helicópteros para combatir los fuegos, la amenaza más temible que sacude el continente. El Gobierno activó la petición de ayuda este jueves, también lo ha hecho Portugal. Así como la OTAN ejerce un trabajo de defensa colectiva ante injerencias políticas y militares, el RescUE plantea asistencia a los países miembros, pero no será hasta 2028 cuando dispondrá de una flota potente, y depende aún demasiado del voluntarismo de los efectivos que pueden movilizarse. El reto al que nos enfrentamos requiere políticas de mirada larga, desde la política local hasta la europea.
