Vuelve el fútbol

El presidente de la Liga española de fútbol (LaLiga), Javier Tebas. EFE/ Rodrigo Jiménez

Este viernes empieza la temporada 2025-2026 de la Liga de Fútbol Profesional con muchos temas sobre la mesa (los estrictamente deportivos y los de gestión o de impacto social) y con polémicas de todo tipo, empezando por el horario del primer partido, Girona-Rayo Vallecano, previsto inflexiblemente por LaLiga a las siete de la tarde con serios avisos de peligro por calor en toda Catalunya. Dejando de lado esta circunstancia puntual, que puede afectar a más encuentros, las otras cuestiones problemáticas se suceden, una tras otra.

Hace apenas un mes que la Federación Española de Fútbol reestructuró el Comité Técnico de Árbitros para poner orden en un estamento clave que en la temporada anterior fue objeto de críticas furibundas a cargo del Real Madrid, con el intento de alterar la competición. Conseguir una mayor autonomía y una gestión competente y transparente del colectivo arbitral es uno de los retos de la RFEF, que ya ha entrado en otra polémica con la autorización para trasladar el partido entre el Villarreal i el Barça a Miami, una de las posibles novedades del curso.

En cuanto a la LFP, la patronal comandada por Javier Tebas, el asunto más espinoso que tiene entre manos es el del 'fair play' financiero que regula la cantidad de dinero que los clubes pueden invertir en sueldos y fichajes. Ideado para evitar colapsos en las economías, se ha ido convirtiendo en una muralla casi infranqueable para las entidades. No solo afecta al Barça, que lleva cuatro pretemporadas de equilibrios en la cuerda floja, sino que son muchos los equipos, de Primera y de Segunda, los que se enfrentan a serias dificultades para cumplir con el límite salarial. En el caso del Barça, la combinación de la lesión de larga duración de Ter Stegen, el nuevo aval de la junta directiva (a título personal) y la hipotética aprobación de la explotación de los asientos VIP parece que podrán facilitar la activación de la norma 1:1, básica para poder tener toda la plantilla a punto para competir.

En el terreno azulgrana, la gran novedad de la temporada es el retorno a casa, al renovado Camp Nou, aunque sin saber del cierto cuándo será. Seguimos lejos de las previsiones optimistas de hace meses, cuando Laporta anunció que se abrirían las puertas para el trofeo Joan Gamper.

En cuanto a lo estrictamente deportivo, esta temporada promete ser la de la consagración definitiva de Lamine Yamal, con el mítico 10 a la espalda, y la de la continuidad del modelo de éxito implantado por Hans Flick, con incorporaciones de prestigio como Rushford o el exespanyolista Joan Garcia en la portería. Para el Espanyol (con cambio en la propiedad y con una plantilla compensada) y el Girona (con la vuelta a la normalidad después de su aventura en la Champions), las obligaciones son mantener la categoría sin las estrecheces y el sufrimiento del pasado año. En cuanto al Madrid, con la mayor novedad en el banquillo (el míster Xabi Alonso) y con el lastre del reciente Mundial de Clubes, las incógnitas sobre su rendimiento están abiertas.

Vuelve el futbol y, con él, en un año de Mundial y de elecciones en el FC Barcelona, las pasiones de los aficionados, los desajustes estructurales, los debates habituales y las nuevas controversias.