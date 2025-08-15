Interrail y Erasmus, en España

Este verano, miles de chicos españoles han hecho un Interrail por Europa, con un interés ludicocultural... como los que lo hicieron el pasado mes de julio, en el festival Ultra de Split, donde cada noche se reunieron decenas de miles de jóvenes europeos al ritmo de música tecno.

Con un itinerario muy similar entre todos ellos, se encontraban en bares y museos con otros chicos europeos de otros rincones del continente. Intercambiaban opiniones y se daban a conocer, y sobre todo empezaban a aprender lo que tan bellamente escribe Timothy Garton Ash en su libro 'Homelands. A personal history of Europe': que cada uno de nosotros, de los 850 millones de europeos, tenemos una visión diferente de lo que es Europa. Y que si esta multiplicidad de diferentes concepciones sobre Europa se ha ido homogeneizando y a la vez ha sido reconocida en su diversidad, es gracias precisamente a programas e iniciativas como la del Interrail o el programa Erasmus.

Cada año participan en este programa más de 300.000 estudiantes universitarios europeos, en 33 países participantes, según los datos del curso 2021-22. Este conocimiento de la pluralidad y diversidad que existe en Europa es el principal elemento de cohesión y aceptación de esta propia diferencia que caracteriza la Unión. El conocimiento entre unos y otros nos une, nos hace más tolerantes y nos ayuda a aceptar la diferencia.

Lo mismo entre los estudiantes universitarios que cursan Erasmus o los preuniversitarios que comparten unos momentos en un vagón de tren mientras viajan por el centro de Europa. Estén en la universidad, en una estación de tren, en un museo, en un bar o en un concierto tecno, esta convivencia seguramente es uno de los elementos de cohesión más importantes en el proyecto europeo, en el reconocimiento de la diferencia.

Y, en cambio, fue relevante una reflexión que unas estudiantes de Barcelona me hacían recientemente, después de una fantástica experiencia por Europa con el Interrail. Todas ellas habían participado del programa, en diferentes grupos, de forma que no todas habían coincidido en sus viajes. Pero su reflexión era la misma: si en algún momento había tensión en las conversaciones, se producía entre españoles. Se daba una situación muy negativa porque desaparecía el interés en el interlocutor, y desde el convencimiento de que ya se conocía todo respecto de aquel compatriota que vivía en una localidad, ciudad, región o comunidad diferente. Parecía como si ya no interesara la persona para conocerla porque, a partir de los prejuicios habituales, ya se lo daba por conocido.

Desaparecía de este modo la curiosidad y las ganas de aproximarse al otro, y, por tanto, se levantaba un muro que imposibilitaba el conocimiento de aquel otro. Entre españoles, los jóvenes españoles rehuían la curiosidad y crecía un muro.

Si reconocemos en los programas de Interrail y Erasmus un impacto de aproximación y reconocimiento de la diversidad europea, ¿no nos convendría en España crear e impulsar unos programas similares a nivel del Estado? Así se hizo con el 'Verano juventud' de Renfe hace tres años para mayores de 18 años. Habría que pensar en los más jóvenes, al trasladarlo a edades donde este reconocimiento a la pluralidad se vea con mayor naturalidad.

En un país esencialmente diverso, donde a pocos kilómetros de distancia se levantan tradiciones y culturas tan diversas como sucede en España, convendría promover el conocimiento y el reconocimiento de esta diversidad. Y no hay que esperar en la edad universitaria, sino que sería un gran acierto que los más jóvenes pudieran compartir experiencias y conocimiento, a través de diferentes programas de intercambio.

Partiendo de la idea originaria de los programas europeos, se tendría que pensar seriamente en intercambios en España que promovieran -y lo digo a título de ejemplo- que los chicos gallegos pudieran pasar unas semanas en Barcelona y a Sevilla, y los sevillanos pudieran convivir con otros estudiantes de San Sebastián València, y los vascos pudieran hacer un intercambio en Vigo o Madrid, y los valencianos en Valladolid o Santander.

El conocimiento permite el reconocimiento. Europa lo impulsó como medida clave de su conectividad y movilidad. España tendría que pensarlo seriamente, para conseguir que los chicos españoles no solo valoren la diferencia cuando su interlocutor es de un rincón lejano de otro país europeo.