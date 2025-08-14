Vuelven las guerras de religión, los izquierdistas aburridos en retroceso han descubierto la fe verdadera. Después del ardor guerrero, el fervor por el clero. La conversión es tan estrepitosa que obliga a efectuar algunas salvedades. En una democracia, un obispo o un imán solo se representan a sí mismos. En una democracia, no hay más comunidad que la de vecinos, a partir de ahí se vota sin diferenciar extracciones. En una democracia, el Estado se sitúa por encima de cualquier religión según nos señaló el nada sospechoso Jean Daniel, un judío laico nacido en Argelia como su adorado Albert Camus.

Antes de que Blair y su imitador Zapatero anularan la libertad de expresión inventando el delito de odio, la izquierda hoy piadosa nos enseñó que todos los seres humanos merecen el mismo respeto, pero que hay ideas aisladas o sistematizadas que son repulsivas. También nos apuntaron que la blasfemia es un derecho no solo para Luis Buñuel, que nadie tiene el derecho a no ser ofendido según demuestra ‘La vida de Brian’, y que los símbolos religiosos carecen de sentido en los espacios públicos. La religión se vive de puertas adentro, o deja de llamarse democracia. Y no se confundan con manifestaciones folkloricoturísticas como las procesiones pascuales.

Los conversos hoy conmocionados, pese a que no han asistido a una celebración religiosa en su vida, deben informarnos sobre la cancelación de las evidencias anteriores, porque la teocracia es la principal enemiga de la democracia salvo que nos hayamos equivocado de textos. Vox no engaña a nadie porque solo pretende cambiar una religión por otra, igual que la izquierda pero al revés, y pese a la evidencia compartida de que no pueden competir con el monoteísmo futbolístico. En sus distintas manifestaciones, el huidizo Dios ha ofrecido pruebas sobradas de que sabe cuidar de Sí Mismo. Los humanos que lo arropan como a un niño y le extienden leyes protectoras, no solo pecan de ignorancia, sino ante todo de soberbia.