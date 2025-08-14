Profesora asociada de la Universitat de Barcelona
Esos pequeños actos radicales
En el contexto de gentrificación y capitalismo depredador, seguir viviendo en nuestras calles también es, en sí, un acto reivindicativo
Hace unos días tuvimos un debate en la asamblea de una organización de barrio: ¿significarse contra el genocidio es politizarse? Posiblemente lo sea, pero ¿qué no lo es, en el escenario actual?
Vivimos un momento de retroceso democrático en el que los argumentos pierden peso. Poco importa que los datos demuestren un hecho, si hay una contraverdad que ha corrido por los entornos digitales, difícilmente lo empírico y, por tanto, verdadero conseguirá convencer. Este retroceso en derechos hace que defender algo fundamental sea ya un acto radical. ¿Eres feminista? Feminazi. ¿Eres antirracista? Llévatelos a tu casa. ¿Defiendes el colectivo LGTBQ+? 'Woke'. Si todo es radical y todo es extremo, nada lo es.
Asociarse a una organización de vecinas que hace cultura popular es reivindicar un modelo de barrio, de ciudad, de vida. La vida tranquila y pequeña, sencilla, conocida. Saludar a vecinas cuando vas por la calle porque conoces sus nombres, preguntarles cómo se encuentran y qué tal sus nietos, ayudar a quienes llegan nuevos a que entiendan y practiquen el catalán, también es radical. Otro acto contra corriente es obligarte a trabajar en equipo con gente diferente con quien no te une ninguna obligación laboral, pero con quien escoges colaborar sin necesariamente compartir cosas en común más que lo obvio: la comunidad. Priorizamos comprar en los negocios del barrio en lugar de que venga desde el otro lado del mundo una sola llave inglesa y en tres días. Comemos en la calle defendiendo unos barrios reales, con personas que los viven y los sufren y los cuidan y los quieren. En este contexto de gentrificación y capitalismo depredador, seguir viviendo en nuestras calles también es, en sí, un acto reivindicativo de localización frente a la globalización más cruel.
Si todo es radical, bienvenidos sean esos pequeños actos que hacemos tantas y tantas personas cada día por significarnos, por defender a otras que no conocemos, por ser intransigentes con la falta de respeto, con la falta de humanidad. Bienvenido radicalismo.
