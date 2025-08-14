Opinión | La bolsa y la vida
Periodista.
Eduardo López AlonsoEduardo López Alonso
Periodista.
Trabajo en El Periódico de Catalunya desde 1992, la mayor parte de ese tiempo en la sección de Economía. Ahora, en la sección Panorama que agrupa a Economía, Política e Internacional. Antes estuve en el diario ABC (Economía), Televisión Española (Economía), Grupo Recoletos (gratuitos locales) y en el ámbito de las televisiones locales (realizador). Licenciado en periodismo, diplomado en publicidad, máster de Información de Económica por la UAB y el Col·legi de Periodistas de Catalunya, cursé el doctorado de Económicas en la Universitat de Barcelona, pendiente de tesis doctoral ('Gestión de medios de comunicación en tiempos de crisis'). Autor del libro 'Las prejubilaciones del menosprecio'.
Ikea, Maeztu y el premio a los principios
La multinacional sueca del mueble Ikea ha dado a conocer esta semana que el gaditano Juvencio Maeztu será el nuevo presidente de la compañía a partir del año que viene. No es un nombramiento que sorprenda a los que le conocen, pese a que Maeztu será el primer presidente extranjero de la multinacional. No es sorpresa porque Maeztu es un hombre absolutamente Ikea, en sus formas y en su fondo. De Cádiz, español, pero con experiencia vital multicultural y sueco de adopción. Parece claro que Maeztu es el elegido por ese camino vital que ha seguido y por tener esa capacidad innata de saber comandar revoluciones silenciosas, desde la fidelidad a sus jefes (Jesper Brodin) y a sus convicciones.
Su elección como presidente de Ikea es tanto continuista como llena de retos ilusionantes que cumplir. De los encuentros vividos por quien escribe con este directivo de primera línea se intuye que los mimbres de esa revolución silenciosa se fortalecen. Ikea dejó de ser adalid del hipermercadismo y de los 'category killers' a ser firma pionera de nuevos formatos y sensibilidades con los clientes. Y con España como cabeza de puente de experimentos exitosos. Y todo ello bajo el control financiero de Maeztu.
Nadie duda de que Ikea, la que rompió aquel axioma conservador de que 'los muebles eran para toda la vida' para impulsar aquello de que los muebles deben adaptarse a las necesidades, seguirá la línea maestra del fundador y de Maeztu que no es otra que "hacer rentable la ética empresarial". Maeztu, marcado por su etapa como responsable de la multinacional en la India, siempre reitera que los objetivos de solidaridad o de preservación del medioambiente deben aportar beneficios a Ikea, aunque deben ser también irrenunciables por principios.
- Por qué el juez Hurtado denegó el informe que pidió el fiscal general sobre el borrado periódico de su teléfono móvil
- El metro de Barcelona retirará más de 700 máquinas de venta de tarjetas para evitar ciberdelitos
- Cuando Barcelona se vuelve un horno a cielo abierto: 'Para mí el verano significa encerrarse en casa
- Desastre ecológico en Cáceres: Vacían un embalse para erradicar una especie invasora y el daño es 'aún mayor
- Telecinco ampliará ‘El programa de Ana Rosa’ a partir de septiembre: así quedan las nuevas mañanas de Telecinco sin Joaquín Prat
- La historia de Cecilia Sopeña, la ciclista que invoca el derecho al olvido tras triunfar en OnlyFans: 'Yo no necesito validación externa
- Los audios de un guardia que pidió ayuda a Koldo para conseguir el traslado a una embajada: 'Lo que te mando tú lo repartes como quieras, la mayor parte para ti
- Estás poniendo mal el aire acondicionado todo el verano: la OCU explica los errores que todos cometemos cuando encendemos este aparato