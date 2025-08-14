Gacetillas del exilio

En el supermercado tienen cerradas bajo llave las chuletas de cordero, al parecer se consideran ya un objeto de lujo y no falta quien, en un descuido de la encargada, se mete alguna en el bolsillo. Uno entra en el BonÀrea con su carrito de la compra y se siente transportado al Tiffany de la Quinta Avenida. Di por sentado que la cajera, a quien tuve que solicitarle que me abriera la caja fuerte de la sección de carnicería, me mostraría diversas chuletas de cordero envueltas en terciopelo, para que eligiera la que más se adecuara a mi necesidad, mientras me atendía con una sonrisa y con la voz susurrante de joyeros, maîtres de buenos restaurantes y curas confesores.

-Si es para regalar, le recomiendo ésta. Observe cómo la carne brilla al trasluz y qué delicada es su grasa. Ideal si se quiere usar para una barbacoa, aunque tampoco desentona al lado de unas patatas fritas. Ayer mismo un novio adquirió una para regalar a su prometida en la pedida de mano.

-De hecho, estoy buscando algo para mí.

-En ese caso, permita que le muestre unas chuletas que nos traen directamente de Extremadura. Se va a chupar los dedos. Tendrá que esperar unos minutos, está a punto de llegar el furgón blindado que las trae.

Ni las morcillas ni las hamburguesas ni las pechugas fileteadas de pollo tienen ese estatus de producto de joyería, uno no tiene más que alcanzarlas y ponerlas en el carro, ni siquiera sirven como inversión de futuro, solo para comer. Las chuletas de cordero, en cambio, guardadas bajo llave, deben demandarse específicamente, mejor si es en voz más alta de lo normal, así el resto de clientes le observan a uno con indisimulada admiración y los empleados se deshacen en reverencias serviles. Hubo hasta una buscona que se me acercó con intenciones lascivas, aunque imagino que lo único que ansiaba de mí era la chuleta, de la morcilla no quería saber nada.

No falta mucho para que el resto de alimentos corran la misma suerte, con lo que los supermercados deberán proteger sus víveres con alarmas y puertas blindadas. Según los últimos datos, desde la pandemia, hace cinco años, el precio de los alimentos ha aumentado en España un 38,5%. Si no es usted político, familiar de un político, amigo de un político o señorita de compañía de un político -cuatro categorías que suman la mitad de la población española-, me extrañaría que su salario hubiera aumentado en ese mismo porcentaje durante el último lustro, o sea que, por más que Pedro Sánchez salga por televisión a decirle que cada día vive usted mejor, desengáñese: es usted cada día más pobre, lo que se dice un pringado. Hacen bien los supermercados en guardar los alimentos bajo siete candados, hoy son las chuletas de cordero, pero las patatas, el pan y las acelgas también van a ser pronto objeto de robo, tal vez a mano armada.

Por fortuna, no hay mala noticia que no vaya acompañada de otra de buena. Mientras los alimentos cuestan ese 38,5% más, las bebidas alcohólicas y el tabaco aumentaban solo un 22%. No me ha llamado el Señor hacia el vicio del tabaco, así que por ese lado, poco beneficio puedo esperar, pero lo suplo con el del alcohol, todo sea por ahorrar en la cesta de la compra. Pragmático como soy, he cambiado el pescado azul por la cerveza rubia y el arroz bomba por el Ribera del Duero, eso que salgo ganando. Me ha sido un poco más difícil convencer a mis hijos -me acompañan en el exilio, lo cual habla muy bien de los valores que les han sido inculcados- de que en el desayuno mojen las galletas en vino y no en la habitual leche con cacao, pero una vez se han acostumbrado, hasta me solicitan repetir. Con muchas risas y alegría, además. No hay nada como empezar el día cantando en familia canciones de taberna.

Como los precios de los productos básicos aumentan muy por encima de los salarios, en España somos más pobres cada día, pero eso nos da igual, ya que nos sale barato emborracharnos, se lo perdonamos al Gobierno, incluso se lo agradecemos brindando. El gobierno, por su parte, más contento todavía, ya que, con un poco de suerte, gracias al alcohol que bebemos para ahorrar, los ciudadanos olvidaremos el engaño de la amnistía y los casos de corrupción.